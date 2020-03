Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportvezető ugyanakkor továbbra is tagadja az őt ért súlyos vádakat és ártatlannak vallja magát. ","shortLead":"A sportvezető ugyanakkor továbbra is tagadja az őt ért súlyos vádakat és ártatlannak vallja magát. ","id":"20200304_Ajan_Tamas_lemondott_tiszteletbeli_tagsagarol_a_NOBban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a3ce60-8045-46f4-be63-229b37efcc74","keywords":null,"link":"/sport/20200304_Ajan_Tamas_lemondott_tiszteletbeli_tagsagarol_a_NOBban","timestamp":"2020. március. 04. 05:28","title":"Aján Tamás lemondott tiszteletbeli tagságáról a NOB-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f008034f-87a1-4182-949e-6e1d3daf77ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A perzsa állam arra hivatkozva szegi meg a hat ország által kötött atomalkut, hogy az USA kilépett belőle.","shortLead":"A perzsa állam arra hivatkozva szegi meg a hat ország által kötött atomalkut, hogy az USA kilépett belőle.","id":"20200303_Iran_otszor_annyi_urant_dusitott_mint_amennyit_az_atomalku_maximalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f008034f-87a1-4182-949e-6e1d3daf77ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dc75e6-6186-4614-8c69-2702a5c2d6d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Iran_otszor_annyi_urant_dusitott_mint_amennyit_az_atomalku_maximalt","timestamp":"2020. március. 03. 16:20","title":"Irán ötször annyi uránt dúsított, mint amennyit az atomalku maximált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a65c39d-039f-434c-bfc1-bdb3d3e3b02b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tengeren Skócia és Norvégia közötti 476 kilométer hosszú és egy Franciaország és Délnyugat-Anglia közötti 161 kilométeres gát védhetné meg Európa több mint 25 millió lakóját a várhatóan több méteres tengerszint-emelkedés következményeitől holland kutatók szerint.","shortLead":"Az Északi-tengeren Skócia és Norvégia közötti 476 kilométer hosszú és egy Franciaország és Délnyugat-Anglia közötti 161...","id":"20200304_emelkedo_tengerszint_europa_tengeri_gatrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a65c39d-039f-434c-bfc1-bdb3d3e3b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2b14de-63ed-4f4f-bc99-ba64214eae03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_emelkedo_tengerszint_europa_tengeri_gatrendszer","timestamp":"2020. március. 04. 11:03","title":"637 km hosszú, monumentális kerítésgátat húznának fel az Északi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73186017-0f73-4a7b-94da-4f3399ffcf11","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vizsgálatban 70 éves kor volt a határ, és ahány évvel előbb távozott valaki, annál több elveszett esztendőt írtak az országos adathoz. A magyar férfiak majdnem kétszer annyi évet vesztenek, mint például az osztrákok.","shortLead":"A vizsgálatban 70 éves kor volt a határ, és ahány évvel előbb távozott valaki, annál több elveszett esztendőt írtak...","id":"202009_felmillio_elveszett_esztendo_sokan_halnak_meg_70_eves_koruk_elott_magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73186017-0f73-4a7b-94da-4f3399ffcf11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7400ddf4-0380-4b80-9aa8-0fc37cf575e0","keywords":null,"link":"/360/202009_felmillio_elveszett_esztendo_sokan_halnak_meg_70_eves_koruk_elott_magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 03. 15:00","title":"Évente félmillió évet vesztenek a magyarok azzal, hogy korán halnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bb2200-8f69-4387-86cd-d0cacf3ad92f","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandcontent","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00bb2200-8f69-4387-86cd-d0cacf3ad92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. március. 02. 16:49","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0033a-91b2-4d69-906f-d33d98e36184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotok igen fontos szerepet töltenek majd be a távoli jövőben, de ehhez még számtalan dolgot kell elsajátítaniuk. Egy fontos jellemzőt, úgy tűnik, hamarosan kipipálhatunk.","shortLead":"A robotok igen fontos szerepet töltenek majd be a távoli jövőben, de ehhez még számtalan dolgot kell elsajátítaniuk...","id":"20200302_google_robotics_jaras_robotok_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03d0033a-91b2-4d69-906f-d33d98e36184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c0bc52-86fb-4f38-a9a2-0e266eee4a8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_google_robotics_jaras_robotok_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 02. 17:03","title":"A Google csinált egy algoritmust, ami megtanítja járni a robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","shortLead":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","id":"20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078f3aa-d2fa-4387-aaf1-a57ba11ed932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 03. 12:50","title":"Csak egy kicsit kellene változtatnunk a szokásainkon, és máris jelentősen lassulna a fertőző betegségek terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai Szamoán viszont inkább Michael Bloombergben bíznak.","shortLead":"Amerikai Szamoán viszont inkább Michael Bloombergben bíznak.","id":"20200304_Amerikai_elovalasztas_Biden_a_Delt_hoditotta_meg_Sanders_a_Nyugatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c2252-b7ea-4fef-a44b-81207ff218b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Amerikai_elovalasztas_Biden_a_Delt_hoditotta_meg_Sanders_a_Nyugatot","timestamp":"2020. március. 04. 05:59","title":"Amerikai előválasztás: Biden a délen tarolt, Sanders meg nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]