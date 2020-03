Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"299fd023-0362-416d-a23f-af0edf60dfcc","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Magyarországon még nem regisztráltak koronavírusos beteget, de fertőzéstől való félelmükben sokan már most félnek bemenni munkahelyükre. A koronavírus a munkáltatókat is nehéz helyzetbe hozta, hiszen az sem világos, nekik milyen kötelezettségeik vannak dolgozóikkal szemben. Jár-e fizetés önkéntes karantén idejére? Mire figyeljünk a szerződéskötéskor? Visszamondjuk a konferencia megszervezését? Cikkünkben ezeket próbáljuk megválaszolni. ","shortLead":"Magyarországon még nem regisztráltak koronavírusos beteget, de fertőzéstől való félelmükben sokan már most félnek...","id":"20200303_karanten_Jogi_koronavirus_kisokos_munkahely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=299fd023-0362-416d-a23f-af0edf60dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b707ce-9c06-4035-9953-c80cfcbdd13c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_karanten_Jogi_koronavirus_kisokos_munkahely","timestamp":"2020. március. 03. 06:30","title":"Jár fizetés karantén idején? Koronavírus-kisokos dolgozóknak és munkáltatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","id":"20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8931508-a095-4b75-942f-c8cfadf288fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","timestamp":"2020. március. 04. 08:56","title":"Lengyelországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt sorozták az ellenzéki politikusok. A miniszterelnök is elemében volt: a Jobbiknak Gyurcsányt emlegette, Mellár Tamásnak pedig gratulált ahhoz a 2011-es írásához, melyben azt fejtegette, ha nincs IMF megállapodás, bedől az ország.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt...","id":"20200302_orban_jakab_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff60f25-71e8-477f-8f62-d33529877b60","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_orban_jakab_parlament","timestamp":"2020. március. 02. 14:18","title":"Orbán Jakab Péternek: \"Jó nyeldeklést, frakcióvezető úr\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","shortLead":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","id":"20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd862cd9-9183-456e-ab33-fd6d9e2cef16","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","timestamp":"2020. március. 04. 13:25","title":"A Katonának csökkentenie kellett az előadások költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyi újdonságot pakolt üzenetküldőjébe a Facebook, hogy a program kódját már az üzemeltetőnek is kihívás átlátni. A megoldás: mindent kivesznek, ami nem kell.","shortLead":"Annyi újdonságot pakolt üzenetküldőjébe a Facebook, hogy a program kódját már az üzemeltetőnek is kihívás átlátni...","id":"20200302_facebook_messenger_frissites_csevegoprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255dbf5-21f3-4e82-bcd0-93a18758685f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_messenger_frissites_csevegoprogram","timestamp":"2020. március. 02. 19:33","title":"Jön az új Messenger, sokkal gyorsabb lesz, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló Clark Ádám téri alsó állomásán hétfőn.\r

\r

","shortLead":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló...","id":"20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b8ef4e-c085-49c5-bd83-e8925f6fd94d","keywords":null,"link":"/elet/20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","timestamp":"2020. március. 02. 16:01","title":"Százötven éves lett Budapest egyik különleges látványossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","shortLead":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","id":"20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908798e-a91a-413c-a113-5d22ef23804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2020. március. 02. 13:53","title":"Már itthon is találkozhatunk zergékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","shortLead":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","id":"20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da07280-e97c-4554-84cc-64db6f7238d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 02. 16:41","title":"Nem fizet a biztosító, ha utazásra nem javasolt térségben kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]