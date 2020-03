Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény megpróbálja enyhíteni a koronavírus kedvezőtlen hatásait.","shortLead":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény megpróbálja enyhíteni a koronavírus kedvezőtlen hatásait.","id":"20200303_Kamatot_csokkentett_az_amerikai_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e7354-eea8-4772-8baa-0a411cefdc47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Kamatot_csokkentett_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2020. március. 03. 17:17","title":"Megijedt a koronavírustól, kamatot csökkentett a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő még nem tudta teljesen feldolgozni a történteket.","shortLead":"A színésznő még nem tudta teljesen feldolgozni a történteket.","id":"20200305_Gera_Marina_Nekem_is_van_egy_metoougyem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87855f28-12f6-443e-9550-bcc56481f3f7","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Gera_Marina_Nekem_is_van_egy_metoougyem","timestamp":"2020. március. 05. 11:12","title":"Gera Marina: Nekem is van egy metoo-ügyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c1a36f-1c2f-4790-a4ac-a725bf51ca4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak ukrán munkavállalóból 45 ezernél is többen jöttek dolgozni.","shortLead":"Csak ukrán munkavállalóból 45 ezernél is többen jöttek dolgozni.","id":"20200303_157_szazalekkal_tobb_nott_a_vendegmunkasok_szama_tavaly_szeptember_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c1a36f-1c2f-4790-a4ac-a725bf51ca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2a4738-32d3-4af9-bf32-67fd51746331","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_157_szazalekkal_tobb_nott_a_vendegmunkasok_szama_tavaly_szeptember_ota","timestamp":"2020. március. 03. 20:15","title":"157 százalékkal nőtt a vendégmunkások száma tavaly szeptember óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult, koronavírus-fertőzéssel diagosztizált lányokat szállító busz és taxi sofőrje is. 