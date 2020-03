Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 60A és 60B buszok előre megadott menetrend szerint járnak majd, utána viszont csak akkor, ha az utasok jeleznek.","shortLead":"A 60A és 60B buszok előre megadott menetrend szerint járnak majd, utána viszont csak akkor, ha az utasok jeleznek.","id":"20200305_fogaskereku_potlobusz_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfe14ca-4716-4b95-b820-629d48cdff9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_fogaskereku_potlobusz_bkk","timestamp":"2020. március. 05. 17:18","title":"Egy idő után hívni kell majd a fogaskerekűt pótló buszokat, máskülönben nem jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","shortLead":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","id":"20200305_Feloszlik_a_Kistehen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2b5fa0-5bf0-40e6-8378-94fe22f6849b","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Feloszlik_a_Kistehen","timestamp":"2020. március. 05. 11:39","title":"Feloszlik a Kistehén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos nők, paranoiás férfiak, párkapcsolati válságok és egzisztenciális szorongások váltakoznak. Felhangzik némi kutyaugatás, továbbá Hajdú B. István és Vitray Tamás meccsközvetítései, valamint egy kamu belgrádi rádióbemondó hangja is. A szerző-frontember Lovasi Andrással és a lemez producerével, Lázár Domokossal beszéltük át az új dalokat, amelyeket a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos...","id":"20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655c0c59-226d-40df-a314-38ac0a7c4a45","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","timestamp":"2020. március. 05. 16:30","title":"„Szeretőd leszek, vagy mit tudom én” – Kiscsillag albumpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintos vis maior keretet hozott létre a Magyar Turisztikai Ügynökség a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére.","shortLead":"Egymilliárd forintos vis maior keretet hozott létre a Magyar Turisztikai Ügynökség a koronavírus miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200306_koronavirus_turizmus_mtu_visszaeses_vis_maior_keret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b844a12-4c63-49f1-b3a6-0849bd00e0de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_koronavirus_turizmus_mtu_visszaeses_vis_maior_keret","timestamp":"2020. március. 06. 13:27","title":"Koronavírus: a Budapestre tervezett utak ötödét már lemondták ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje sérült meg.","shortLead":"A teherautó sofőrje sérült meg.","id":"20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0cdd7-9453-4b89-90db-d16ba470abb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","timestamp":"2020. március. 05. 16:01","title":"Kamion és teherautó ütközött az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","shortLead":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","id":"20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918a119-3bad-4aa6-bbfa-d842452ea656","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 12:06","title":"Vizsgálatot indít a Médiatanács Niedermüller kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","shortLead":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","id":"20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573c9d-c28d-4fdb-bacb-31a16cb37405","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 06. 20:17","title":"Akár felére is csökkentheti járatainak számát a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után fújják le a nagy technológiai cégek a rendezvényeket. Az ok: félelem a koronavírus-járványtól. Azonban egy ilyen lépés nagyon komoly veszteség, és nem csak a szervező cég számára.\r

\r

","shortLead":"Egymás után fújják le a nagy technológiai cégek a rendezvényeket. Az ok: félelem a koronavírus-járványtól. Azonban...","id":"20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0ffe59-e389-4cc0-a1ad-8a14d3c78b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 10:03","title":"-150 milliárd forint: csak eddig ennyit jelent a technológiai cégeknek, hogy sorra lefújják eseményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]