Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e76988-89ed-4d40-9bd1-cd18ebcfe366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elárulta, fiatalkorában ő is tett olyat, amiért eljárt az édesanyja keze, de szerinte ez csak az ő nevelését szolgálta. A gyerekjogi szakemberek viszont ezt másképp gondolják. \r

\r

","shortLead":"A színésznő elárulta, fiatalkorában ő is tett olyat, amiért eljárt az édesanyja keze, de szerinte ez csak az ő...","id":"20200306_Szulak_Andrea_Lehet_letjogosultsaga_egy_anyai_pofonnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e76988-89ed-4d40-9bd1-cd18ebcfe366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf48435-48ea-440c-9cab-8832310394c5","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Szulak_Andrea_Lehet_letjogosultsaga_egy_anyai_pofonnak","timestamp":"2020. március. 06. 09:00","title":"Szulák Andrea: „Lehet létjogosultsága egy anyai pofonnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban már négyszáz fertőzöttet tartanak nyilván, heten meghaltak.","shortLead":"Franciaországban már négyszáz fertőzöttet tartanak nyilván, heten meghaltak.","id":"20200305_Macron_elkerulhetetlen_az_orszagos_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d8a21-4887-4522-b103-ec69533c2ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Macron_elkerulhetetlen_az_orszagos_jarvany","timestamp":"2020. március. 05. 21:16","title":"Macron: Elkerülhetetlen az országos járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen fertőződtek meg Iránban a koronavírussal az ország egészségügyi minisztériumának pénteki bejelentése szerint. A halottak száma 17-tel, 124-re emelkedett.","shortLead":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen fertőződtek meg Iránban a koronavírussal az ország egészségügyi minisztériumának...","id":"20200306_koronavirus_fertozes_jarvany_iran_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df53c38f-2f78-4e3c-8ecb-f6be6d292ba3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_jarvany_iran_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 14:48","title":"Újabb iráni kormánytag halálát okozta a koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. Hogy miről szól, még nem tudni, de a logó néhány dolgot elárul.","shortLead":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. Hogy miről szól, még nem tudni, de a logó...","id":"20200305_star_wars_project_maverick_videojatek_ea_motive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13f1ca7-0cef-4891-a446-c58fdb34a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_star_wars_project_maverick_videojatek_ea_motive","timestamp":"2020. március. 05. 17:33","title":"Új Star Wars-játék készülhet, még a bejelentés előtt kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem lesznek tartós gazdasági következményei, mert a kínai hatóságok készek támogatni a gazdaságot – véli Andrea Iannelli, a Fidelity International nemzetközi alapkezelő fix kamatozású értékpapírokkal foglalkozó üzletágának befektetési igazgatója.","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem...","id":"20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b627a2-a8e9-47ba-ab2b-dce48e01f194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","timestamp":"2020. március. 06. 06:43","title":"Trump, a koronavírus és a központi bankok mozgatják a piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8d7b89-9842-48c2-ae6a-b25839eef0b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.","shortLead":"A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.","id":"20200305_itt_az_elso_bmw_amin_mar_az_uj_emblema_lathato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8d7b89-9842-48c2-ae6a-b25839eef0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831dc312-831f-4d34-8912-38bd0a15d637","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_itt_az_elso_bmw_amin_mar_az_uj_emblema_lathato","timestamp":"2020. március. 05. 09:21","title":"Itt az első BMW, amin már az új embléma látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","shortLead":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","id":"20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5634b0-b5a2-4923-8a29-aac476bfdd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","timestamp":"2020. március. 05. 18:41","title":"10 százalékos béremelés jön a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]