Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, a koronavírus miatt.","shortLead":"Igen, a koronavírus miatt.","id":"20200304_nincs_ido_meghalni_premier_james_bond_film_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d322e3-3236-4b73-9a28-4a4722828d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_nincs_ido_meghalni_premier_james_bond_film_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 18:55","title":"Novemberre halasztották az új James Bond-film premierjét, nyilván tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8aad5d-fe0f-41a3-a8df-d9ce5473c5cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németországi értékesítés már elindult, hazánkba viszont várhatóan csak jövőre érkezik meg az újdonság.","shortLead":"A németországi értékesítés már elindult, hazánkba viszont várhatóan csak jövőre érkezik meg az újdonság.","id":"20200305_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_az_elso_elektromos_volvo_a_zold_rendszamos_xc40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8aad5d-fe0f-41a3-a8df-d9ce5473c5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63864ca6-520a-4e7c-8400-3301558d18d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_az_elso_elektromos_volvo_a_zold_rendszamos_xc40","timestamp":"2020. március. 05. 07:59","title":"Kiderült, hogy mennyibe kerül az első elektromos Volvo, a zöld rendszámos XC40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat diagnosztizált eset van Romániában. ","shortLead":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat...","id":"20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b28ce4-dd1e-434c-871d-5ec5c23946c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 16:52","title":"Magyarországon keresztül utazott haza az egyik romániai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember megsérült, köztük a vonat vezetője, akinek az állapota súlyos, közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember...","id":"20200305_Kisiklott_egy_TGV_Franciaorszagban_sok_a_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e037a6d-cabf-4db4-91af-cf4784da9e94","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Kisiklott_egy_TGV_Franciaorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2020. március. 05. 11:58","title":"Kisiklott egy TGV Franciaországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne frissítsék a Windowst. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne...","id":"20200306_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec03b98-1ca3-406a-9321-ca26f228b3de","keywords":null,"link":"/360/20200306_Radar360","timestamp":"2020. március. 06. 08:00","title":"Radar360: Terjed a koronavírus, Putyin és Erdogan békül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54779f02-8d0c-4d08-b240-366b8b758c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg egy új repülőtípussal pótolná egyik forgalomból kivont gépét. A vonatkozó pályázatra a Boeing is beadott egy látványos tervet.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai hadsereg egy új repülőtípussal pótolná egyik forgalomból kivont gépét. A vonatkozó pályázatra a Boeing is...","id":"20200304_boeing_fara_harci_helikopter_amerikai_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54779f02-8d0c-4d08-b240-366b8b758c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67dd868-18a3-4061-89e3-4c56e894c3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_boeing_fara_harci_helikopter_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. március. 04. 21:09","title":"Megmutatta a Boeing, milyen lehet a jövő katonai helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f384a6f1-d2ea-43d0-b249-cd8e83a3cec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ 1368 felsőoktatási intézményét felsoroló listára tíz magyar egyetem fért fel. ","shortLead":"A világ 1368 felsőoktatási intézményét felsoroló listára tíz magyar egyetem fért fel. ","id":"20200304_vilag_legjobb_50_egyeteme_CEU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f384a6f1-d2ea-43d0-b249-cd8e83a3cec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a156d26-0c83-4ee2-8290-c5d0ab68f3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_vilag_legjobb_50_egyeteme_CEU","timestamp":"2020. március. 04. 21:10","title":"Két tárgyból is a világ legjobb 50 egyeteme közé került a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentő még bevitte a hallgatókat a kórházba, de a hat diákból csak egyet teszteltek koronavírusra, a többieknek megtagadták.","shortLead":"A mentő még bevitte a hallgatókat a kórházba, de a hat diákból csak egyet teszteltek koronavírusra, a többieknek...","id":"20200306_Elkuldtek_a_koronavirusos_irani_diak_csoporttarsait_amikor_tesztet_kertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7203b858-1d44-4f2a-80c3-b6f2453e48dd","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Elkuldtek_a_koronavirusos_irani_diak_csoporttarsait_amikor_tesztet_kertek","timestamp":"2020. március. 06. 14:24","title":"Elküldték a koronavírusos iráni diák csoporttársait, amikor tesztet kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]