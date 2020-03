Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el a dolgozóknak, az egyetem programjait pedig sorra mondják le.","shortLead":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el...","id":"20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242731a-a2db-4f46-9a8c-d8c049181b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","timestamp":"2020. március. 06. 17:09","title":"Teljes külföldi utazási tilalmat rendeltek el a pécsi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos nők, paranoiás férfiak, párkapcsolati válságok és egzisztenciális szorongások váltakoznak. Felhangzik némi kutyaugatás, továbbá Hajdú B. István és Vitray Tamás meccsközvetítései, valamint egy kamu belgrádi rádióbemondó hangja is. A szerző-frontember Lovasi Andrással és a lemez producerével, Lázár Domokossal beszéltük át az új dalokat, amelyeket a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos...","id":"20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655c0c59-226d-40df-a314-38ac0a7c4a45","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","timestamp":"2020. március. 05. 16:30","title":"„Szeretőd leszek, vagy mit tudom én” – Kiscsillag albumpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók már megkezdték az oltást.\r

","shortLead":"A tűzoltók már megkezdték az oltást.\r

","id":"20200306_veszprem_tuz_muanyaguzem_kigyulladt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f0042e-f567-4d39-ab4a-a936a310b8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_veszprem_tuz_muanyaguzem_kigyulladt","timestamp":"2020. március. 06. 06:59","title":"Műanyagüzem lángol Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720021c8-000f-4069-9525-0892c16906b4","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"Majdnem fejbe lőtték, többször kis híján belehalt a drogokba, vérátömlesztésen is átesett, de ment tovább: rendületlenül hallgatott a fejében lévő hangokra, sőt, szellemekkel is kommunikált. Ötven éves a gitáros, akit háromszor is bevettek Red Hot Chili Peppersbe.","shortLead":"Majdnem fejbe lőtték, többször kis híján belehalt a drogokba, vérátömlesztésen is átesett, de ment tovább...","id":"20200305_Az_en_zenem_a_lelkembol_jon__John_Frusciante_50_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720021c8-000f-4069-9525-0892c16906b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79611e62-5f00-4ad5-b0c8-b8229894e16e","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Az_en_zenem_a_lelkembol_jon__John_Frusciante_50_eves","timestamp":"2020. március. 05. 20:05","title":"Aki négyszáz szellem hangját hallotta a fejében – John Frusciante 50 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött az olajtermelő ország valós ura, Mohamed bin Szalmán trónörökös állhat.","shortLead":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött...","id":"20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3786-acb8-418a-9b36-d73b5546d5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","timestamp":"2020. március. 07. 08:15","title":"A királyi család több tagját őrizetbe vették Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már közel hatszáz fertőzöttről tudni az országban.","shortLead":"Már közel hatszáz fertőzöttről tudni az országban.","id":"20200306_Koronavirus_Franciaorszagban_kilencre_emelkedett_a_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d63e7c-c9f8-4f4f-9fe5-aca7167c943e","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Koronavirus_Franciaorszagban_kilencre_emelkedett_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 06. 18:10","title":"Koronavírus: Franciaországban kilencre emelkedett a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Positive Technologies kiberbiztonsági cég szakemberei szerint olyan hiba van az Intel 10. generációt megelőző processzoraiban, amit szoftveres frissítéssel nem lehet orvosolni.","shortLead":"A Positive Technologies kiberbiztonsági cég szakemberei szerint olyan hiba van az Intel 10. generációt megelőző...","id":"20200306_intel_processzor_sebezhetoseg_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9c6f54-f4f8-4636-93d4-594511dfbd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_intel_processzor_sebezhetoseg_hiba","timestamp":"2020. március. 06. 19:03","title":"Javíthatatlan hibát találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]