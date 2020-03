Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a55820c-fc88-4e32-bd06-baa70497dc8a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar foci egyik legpatinásabb rangadóját a Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyegének minősége miatt kellett elhalasztani.","shortLead":"A magyar foci egyik legpatinásabb rangadóját a Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyegének minősége miatt kellett...","id":"20200306_Aprilis_vegen_potoljak_az_UjpestFerencvaros_rangadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a55820c-fc88-4e32-bd06-baa70497dc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d45324-cb7f-48a1-bf31-f21fa3012d0d","keywords":null,"link":"/sport/20200306_Aprilis_vegen_potoljak_az_UjpestFerencvaros_rangadot","timestamp":"2020. március. 06. 15:23","title":"Április végén pótolják az Újpest–Ferencváros-rangadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3817ba48-74c5-4d56-b5e4-e6dfa42c8c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadta legújabb videóját civilautós razziájáról a rendőrség.","shortLead":"Kiadta legújabb videóját civilautós razziájáról a rendőrség.","id":"20200306_Horrorkaravan_es_egy_kis_uldozes_is_belefert_a_rendorseg_legujabb_videovalogatasaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3817ba48-74c5-4d56-b5e4-e6dfa42c8c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6182eb62-75bc-465d-a2c2-de71766789e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_Horrorkaravan_es_egy_kis_uldozes_is_belefert_a_rendorseg_legujabb_videovalogatasaba","timestamp":"2020. március. 06. 09:48","title":"Horrorkaraván és egy kis „üldözés” is belefért a rendőrség legújabb videóválogatásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad963eab-dcac-45b1-a929-9f48a2ad3e8c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"\"A gengszternek vesznie kell, de az azt kitermelő bűnös világ és hazug társadalmi rendszer a helyén marad\" - áll a hvg.hu 10 részes videoesszé sorozatának legújabb epizódjában, amely az alvilág mélységes bugyraiba vezető gengszterfilmekkel foglalkozik. Minden héten egy-egy ötperces gyorstalpalót adunk a meghatározó filmes műfajokból - ezúttal maffiózóknak, bankrablóknak és szerelmes bűnözőknek szurkolunk Lichter Péter filmrendező, filmesztéta jóvoltából. ","shortLead":"\"A gengszternek vesznie kell, de az azt kitermelő bűnös világ és hazug társadalmi rendszer a helyén marad\" - áll...","id":"20200305_A_legelvetemultebb_bunozot_is_meg_tudjuk_szeretni__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad963eab-dcac-45b1-a929-9f48a2ad3e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4428c4-53dc-4d32-942e-f080126e9d59","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_A_legelvetemultebb_bunozot_is_meg_tudjuk_szeretni__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 05. 19:45","title":"A legelvetemültebb bűnözőt is meg tudjuk szeretni - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fc5c5e-6e40-4b03-abfa-d1480f07e810","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fekete rajzlappal lehetne legkönnyebben nyerni a teremtés előtti időszakot bemutató rajzversenyen - jött rá hamar Litkai Gergely, mielőtt bemutatták saját pályaműveiket. KAP csodás rajzai láttán utalhatják vissza a minisztériumi támogatást. ","shortLead":"Fekete rajzlappal lehetne legkönnyebben nyerni a teremtés előtti időszakot bemutató rajzversenyen - jött rá hamar...","id":"20200306_Duma_Aktual_KAP_palyamuvei_az_evolucios_rajtpalyazatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29fc5c5e-6e40-4b03-abfa-d1480f07e810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c141ba03-909f-49d3-b7f3-401a4375124e","keywords":null,"link":"/360/20200306_Duma_Aktual_KAP_palyamuvei_az_evolucios_rajtpalyazatra","timestamp":"2020. március. 06. 19:00","title":"Az Édenkert Jurassic Park lett a Duma Aktuál evolúciótagadó rajtpályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ee1f5-7710-4f10-992c-efa25213b416","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Más nemzetközi sporteseményekhez hasonlóan zárt kapuk mögött rendezik meg péntektől vasárnapig a budapesti WestEnd férfi és női párbajtőr Grand Prix-t a Ludovika Arénában.","shortLead":"Más nemzetközi sporteseményekhez hasonlóan zárt kapuk mögött rendezik meg péntektől vasárnapig a budapesti WestEnd...","id":"20200306_vivo_grand_prix_budapest_zart_kapus_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c26ee1f5-7710-4f10-992c-efa25213b416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f757dd8-1275-4964-94f0-8d6893a1d707","keywords":null,"link":"/sport/20200306_vivo_grand_prix_budapest_zart_kapus_verseny","timestamp":"2020. március. 06. 10:01","title":"Nem engedik be a nézőket a budapesti párbajtőr-nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett az országba, önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett...","id":"20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a5aad-ab36-4818-9826-4fc36980b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","timestamp":"2020. március. 05. 17:59","title":"A másik iráni diák maga jelezte, hogy fertőzött lehet, ezután önkéntes karaténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja lezárni történetének leghosszabb háborúját az USA Afganisztánban. A kabuli kormány úgy érzi, magára hagyták, de Donald Trump az elnökválasztás előtt külpolitikai sikert akar.","shortLead":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja...","id":"202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f8e0ce-1252-4ffb-84d6-7c4ee11e01fe","keywords":null,"link":"/360/202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","timestamp":"2020. március. 07. 08:30","title":"Afganisztán, ahol a Szovjetunió után az USA sem tudott háborút nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]