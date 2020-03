Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek Magyarországon. Vesztegzár ugyan nincs nálunk, de a karanténban nőtt a szigor. Folyamatosan bővülő hírfolyamunkban minden újdonságot megtudhat a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek...","id":"20200309_koronavirus_pp_marcius_9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae32510-7a9c-419d-b2e4-c660190b79f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_pp_marcius_9","timestamp":"2020. március. 09. 09:57","title":"Rendőri jelenlét a Szent László kórházban, kiutasíthatják a fertőzötteket – koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokon ugyanis bármikor elvégezhető a teszt, míg az embereket csak komoly indok esetén vetik alá a tesztnek.","shortLead":"Az állatokon ugyanis bármikor elvégezhető a teszt, míg az embereket csak komoly indok esetén vetik alá a tesztnek.","id":"20200310_Konnyebben_letesztelik_a_haziallatokat_itthon_koronavirusra_mint_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa272ff-061e-48e1-933f-31073948a2c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Konnyebben_letesztelik_a_haziallatokat_itthon_koronavirusra_mint_az_embereket","timestamp":"2020. március. 10. 09:09","title":"Könnyebben letesztelik a háziállatokat itthon koronavírusra, mint az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374da02a-9f74-4d41-84a1-cc81d30e2a39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 3800 nőt öltek meg Mexikóban.","shortLead":"A hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 3800 nőt öltek meg Mexikóban.","id":"20200310_mexiko_sztrajk_nok_elleni_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=374da02a-9f74-4d41-84a1-cc81d30e2a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e814450-038a-41f6-a230-41a11f153dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_mexiko_sztrajk_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2020. március. 10. 09:06","title":"36,4 millió mexikói nő sztrájkol a nők elleni gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tartanak a fertőzésveszélytől, nem rendezik meg az ötödik Grand Slam-viadalnak is nevezett Indian Wells-i tenisztornát. ","shortLead":"Tartanak a fertőzésveszélytől, nem rendezik meg az ötödik Grand Slam-viadalnak is nevezett Indian Wells-i tenisztornát. ","id":"20200309_koronavirus_babos_timea_fucsovics_marton_indian_wells","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e5fbb1-15a5-421e-a7cc-e25672dddbe9","keywords":null,"link":"/sport/20200309_koronavirus_babos_timea_fucsovics_marton_indian_wells","timestamp":"2020. március. 09. 17:55","title":"Törölték Babos és Fucsovics versenyét a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be az új eszközeit – többek között az iPhone SE második generációs változatát is.","shortLead":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be...","id":"20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d965d9-db99-4dd3-81b7-1ea321b3122f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 15:03","title":"Elmaradhat az iPhone 9 bemutatója, de azért jöhet az olcsó telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","shortLead":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","id":"20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c8f6d4-3ec5-44ae-bd89-567185af3151","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","timestamp":"2020. március. 08. 22:20","title":"A vírus miatt lefújták a koncertjét, a Facebookon zenélt Falusi Mariann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","shortLead":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","id":"20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fc9260-652f-4180-b565-441557bbb60f","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 14:11","title":"Hetvenezer rabot szabadon engednek Iránban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","shortLead":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","id":"20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58333f2-d2d4-4096-aad1-b429c77e7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","timestamp":"2020. március. 09. 21:32","title":"Zárva maradnak az iskolák Szlovákiában és Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]