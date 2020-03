Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b390a83-641d-43a1-bb7d-25a56275eef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A W16-os motor teljesítményét nem növelték meg, az 1 milliárd forintnál is drágább új Chiron viszont így is fürgébb, mint elődei.","shortLead":"A W16-os motor teljesítményét nem növelték meg, az 1 milliárd forintnál is drágább új Chiron viszont így is fürgébb...","id":"20200309_konnyebb_es_jobban_gyorsul_a_legujabb_bugatti_chiron_pur_sport_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b390a83-641d-43a1-bb7d-25a56275eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ef9f2a-8d57-4ab3-ac33-3668e220ecc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_konnyebb_es_jobban_gyorsul_a_legujabb_bugatti_chiron_pur_sport_hiperauto","timestamp":"2020. március. 09. 09:21","title":"Könnyebb és jobban gyorsul a legújabb Bugatti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A turisztikai szezonnak kampó” – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján. Gazdaságvédelmi akcióterv is lesz a koronavírus miatt.","shortLead":"„A turisztikai szezonnak kampó” – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján...","id":"20200310_Orban_a_koronavirusrol_Vilagjarvany_lesz_vakcina_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc7154d-ae13-4478-bf88-d0ff11f633b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_a_koronavirusrol_Vilagjarvany_lesz_vakcina_nem","timestamp":"2020. március. 10. 12:23","title":"Orbán a koronavírusról: Világjárvány lesz, vakcina nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"A következő hetek nem lesznek könnyűek, egyelőre nem tudni, miként zajlik majd az élet, az emberek hogyan tudnak munkába járni, hogyan lehet folytatni a gyártást, kereskedelmet ilyen körülmények között. És ami a legfontosabb, vajon sikerül-e megfékezni a vírus rohamos terjedését - írta a Padovában élő Fercsik Marianna, tolmács. ","shortLead":"A következő hetek nem lesznek könnyűek, egyelőre nem tudni, miként zajlik majd az élet, az emberek hogyan tudnak...","id":"20200308_Szemelyes_beszamolo_Vesztegzar_alatt_Padova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120824e9-a3f2-4cf5-ab8f-6b9adf0bb60e","keywords":null,"link":"/elet/20200308_Szemelyes_beszamolo_Vesztegzar_alatt_Padova","timestamp":"2020. március. 08. 22:50","title":"Személyes beszámoló: Vesztegzár alatt Padova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f5c2e7-5989-4ebc-8bf0-5b5079e06f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igazi ritkaságot fogadott hétfőn a Budapest Airport: egy négyhajtóműves Ilyushin IL-62MGr teljesített egy speciális teherszállító járatot.","shortLead":"Egy igazi ritkaságot fogadott hétfőn a Budapest Airport: egy négyhajtóműves Ilyushin IL-62MGr teljesített egy speciális...","id":"20200309_il_62_mgr_ferihegy_budapest_airport_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f5c2e7-5989-4ebc-8bf0-5b5079e06f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0313e7-b666-4d73-9080-cf96b2d73432","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_il_62_mgr_ferihegy_budapest_airport_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 22:08","title":"Különleges repülőgép landolt ma Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nyolcvanezren vettek részt a mexikóvárosi nőnapi demonstráción. A kormány a tüntetők szerint elhanyagolja a nőket és nem tesz semmit a nőkkel szembeni erőszak ellen. A düh tömegverekedéshez, gyújtogatáshoz, autóborogatáshoz vezetett.","shortLead":"Nyolcvanezren vettek részt a mexikóvárosi nőnapi demonstráción. A kormány a tüntetők szerint elhanyagolja a nőket és...","id":"20200309_Tomegverekedes_es_gyujtogatas_lett_a_mexikovarosi_nonapi_felvonulas_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d0bc3e-b6d5-4ae6-985a-5787423f446a","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Tomegverekedes_es_gyujtogatas_lett_a_mexikovarosi_nonapi_felvonulas_vege","timestamp":"2020. március. 09. 10:59","title":"Tömegverekedés és gyújtogatás lett a mexikóvárosi nőnapi felvonulás vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574b6a50-7560-4869-9b10-13c587f92935","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik milánói szupermarket parkolójában már a nemrég életbe lépett rendeletben foglaltak szerint állnak sorban az emberek.","shortLead":"Az egyik milánói szupermarket parkolójában már a nemrég életbe lépett rendeletben foglaltak szerint állnak sorban...","id":"20200308_Video_Olaszorszagban_igy_allnak_sorban_az_egymeteres_szabaly_betartasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=574b6a50-7560-4869-9b10-13c587f92935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37ca96-9bdb-4d67-8908-567e21d52557","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Video_Olaszorszagban_igy_allnak_sorban_az_egymeteres_szabaly_betartasaval","timestamp":"2020. március. 08. 17:40","title":"Videó: Olaszországban így állnak sorban az egyméteres szabály betartásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga István nem maradt az út szélén, miután leszólta a Fidesz-közeli sajtót.","shortLead":"Varga István nem maradt az út szélén, miután leszólta a Fidesz-közeli sajtót.","id":"20200310_varga_istvan_fideszes_mediaholding_ugyvedi_iroda_devizahitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94a4555-d664-4c6d-b6e6-0e0ca82ff47b","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_varga_istvan_fideszes_mediaholding_ugyvedi_iroda_devizahitel","timestamp":"2020. március. 10. 07:11","title":"24.hu: Zsíros állami megbízást kapott a kormánypárti médiamamut volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fd3a99-769e-423a-9b0c-5d6688d2af0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról a kaposvári területről készült a felvétel, ahol évek óta égetnek illegálisan hulladékot.","shortLead":"Arról a kaposvári területről készült a felvétel, ahol évek óta égetnek illegálisan hulladékot.","id":"20200308_dron_illegalis_hulladekegetes_kaposvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9fd3a99-769e-423a-9b0c-5d6688d2af0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8c79f-23c1-4413-96d1-347c6312b3bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_dron_illegalis_hulladekegetes_kaposvar","timestamp":"2020. március. 08. 22:02","title":"Drónnal szálltak az illegális szemétégető fölé Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]