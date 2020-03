Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a362a219-9c39-4146-ab92-e654cd38aa4b","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a legújabb menekültválságban. Tudják, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek újra meg újra, míg egyszer lyukat nem találnak rajta – tapasztalta a katonák által körülzárt senki földjén a HVG kiküldött tudósítója.\r

","shortLead":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a legújabb menekültválságban. Tudják, hogy továbbjutásukról...","id":"20200311_Torokgorog_valsag_ver_verejtek_konnygaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a362a219-9c39-4146-ab92-e654cd38aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfec54c2-b93c-4a75-9634-4c5c304bce52","keywords":null,"link":"/360/20200311_Torokgorog_valsag_ver_verejtek_konnygaz","timestamp":"2020. március. 12. 07:00","title":"Vér, verejték, könnygáz: helyszíni riport a török–görög határról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","shortLead":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","id":"20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97acfc20-8648-4666-b9bf-8b41ecc2398b","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","timestamp":"2020. március. 11. 10:46","title":"Vuhanban több cég is újraindítja a termelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy magyar már karanténban, péntekig kell kiköltözni a kollégiumokból. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Négy magyar már karanténban, péntekig kell kiköltözni a kollégiumokból. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200312_Radar360_Oriasi_visszaeses_a_tozsden_a_Suzukinal_zavartalan_a_termeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4686a2f3-951e-4f37-b0ed-32cf81b2acef","keywords":null,"link":"/360/20200312_Radar360_Oriasi_visszaeses_a_tozsden_a_Suzukinal_zavartalan_a_termeles","timestamp":"2020. március. 12. 17:30","title":"Radar360: Óriási visszaesés a tőzsdén, a Suzukinál zavartalan a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két helyi fiatal sietett a bajba jutott apának és a lányának a segítségére, de a magyar férfit azóta sem találták meg.","shortLead":"Két helyi fiatal sietett a bajba jutott apának és a lányának a segítségére, de a magyar férfit azóta sem találták meg.","id":"20200312_Egy_magyar_ferfi_tunt_el_a_tengerben_elragadta_ot_es_a_lanyat_egy_oriasi_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bf4e7c-74d7-41a9-b9c5-07591bce65e0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Egy_magyar_ferfi_tunt_el_a_tengerben_elragadta_ot_es_a_lanyat_egy_oriasi_hullam","timestamp":"2020. március. 12. 07:54","title":"Egy magyar férfi tűnt el a tengerben, elragadta őt és a lányát egy óriási hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tagállami vezetők meghatároztak négy kulcsfontosságú feladatot a vírus terjedésének korlátozására. \r

","shortLead":"A tagállami vezetők meghatároztak négy kulcsfontosságú feladatot a vírus terjedésének korlátozására. \r

","id":"20200310_Koronavirus_az_EU_25_milliard_euros_alapot_hozott_letre_a_gazdasagi_karok_enyhitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1c9346-bd49-4b94-a3bd-eb72b5d8e199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_Koronavirus_az_EU_25_milliard_euros_alapot_hozott_letre_a_gazdasagi_karok_enyhitesere","timestamp":"2020. március. 10. 21:11","title":"Koronavírus: az EU 25 milliárd eurós alapot hozott létre a gazdasági károk enyhítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.","shortLead":"A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.","id":"20200311_Tizenharomra_nott_a_koronavirusos_betegek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb18ed8-b1d0-4634-b8e7-e9bbae060c06","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Tizenharomra_nott_a_koronavirusos_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 11. 07:20","title":"Tizenháromra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cebdfd3-11cc-49c4-8f0c-d47e30899510","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd fontra van szükség ahhoz, hogy Nagy-Britannia kezelje a járvány gazdasági következményeit, a Bank of England rekordalacsony kamatokkal próbál segíteni.","shortLead":"Több milliárd fontra van szükség ahhoz, hogy Nagy-Britannia kezelje a járvány gazdasági következményeit, a Bank of...","id":"20200311_Veszkamatvagassal_mentenek_meg_a_brit_gazdasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cebdfd3-11cc-49c4-8f0c-d47e30899510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ea338-cc21-43c1-b721-628e99579645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Veszkamatvagassal_mentenek_meg_a_brit_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 11. 08:28","title":"Vészkamatvágással mentenék meg a brit gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes társaságok járatai akkor is a levegőbe emelkednek, ha – most például a koronavírus-járvány kapcsán kialakult félelem és óvintézkedések miatt – senki nem ül a gépen.","shortLead":"Egyes társaságok járatai akkor is a levegőbe emelkednek, ha – most például a koronavírus-járvány kapcsán kialakult...","id":"20200311_szellemjaratok_koronavirus_kerozin_elegetese_felszallas_leszallas_resido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a41518-f3aa-4907-bbb1-6e3102320682","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_szellemjaratok_koronavirus_kerozin_elegetese_felszallas_leszallas_resido","timestamp":"2020. március. 11. 08:03","title":"Szellemjáratok repkednek Európa egén: miért indítják el utas nélkül is a gépeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]