Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Görögországban.","shortLead":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének...","id":"20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eb0403-becc-4bea-9607-7a61be79a6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. március. 10. 18:18","title":"Görögországban is bezárnak az oktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve számolgatnak az elemzők, mekkora lehet valójában a baj, és mit hoz mindez Európa számára.","shortLead":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve...","id":"20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97552ca7-f2ec-4ade-a425-d2b4eacf5f2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","timestamp":"2020. március. 10. 20:36","title":" A legfájdalmasabb pontra sújtott le a koronavírus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f9bc0d-306b-4f3d-8496-cf25f112a3b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szerelvények éjjel fél kettőig fognak közlekedni pénteken és szombaton. A változás még a héten életbe lép.","shortLead":"A szerelvények éjjel fél kettőig fognak közlekedni pénteken és szombaton. A változás még a héten életbe lép.","id":"20200310_2_es_metro_4_es_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f9bc0d-306b-4f3d-8496-cf25f112a3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51d1f70-2f34-428a-9e3a-4b4f35ec97f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_2_es_metro_4_es_metro","timestamp":"2020. március. 10. 13:51","title":"Egy órával tovább jár majd a 2-es és a 4-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.","shortLead":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.","id":"20200311_Koronavirus_kihirdette_a_veszelyhelyzet_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cba03aa-be32-48a9-beee-bdbd72ce05e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Koronavirus_kihirdette_a_veszelyhelyzet_a_kormany","timestamp":"2020. március. 11. 14:09","title":"Koronavírus: kihirdette a veszélyhelyzetet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fő a magyar emberek biztonsága.","shortLead":"Fő a magyar emberek biztonsága.","id":"20200311_Nemeth_Szilard_honvedseg_konzerv_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a2308d-edc7-4691-aa9e-5918b5c56d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nemeth_Szilard_honvedseg_konzerv_jarvany","timestamp":"2020. március. 11. 12:48","title":"Németh Szilárd megtekintette a koronavírusra készülő honvédség konzervkészletét – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35750c-b348-4612-9832-26cb5370dd41","keywords":null,"link":"/sport/20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","timestamp":"2020. március. 10. 15:07","title":"A kisvárdai focistákat milliókra büntetik, ha elhagyják a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","shortLead":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","id":"20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ac533-48d9-438f-bcef-e195cbf07f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 10. 13:53","title":"Vizsgálatot indít a Vígszínházban a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik fedélzetét a fokozott fertőtlenítést szükségessé tévő koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik...","id":"20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaae3b3-47a1-4144-a511-6c719b082952","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","timestamp":"2020. március. 10. 17:03","title":"Videó: Így fertőtlenítik a repülőgépeket belülről a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]