[{"available":true,"c_guid":"8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","shortLead":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","id":"20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9a67-49b3-40eb-9c81-0581123bf618","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","timestamp":"2020. március. 13. 07:22","title":"Szabadlábon Chelsea Manning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A WHO szerint ez már világjárvány, az olaszok szinte mindent bezárnak, de legalább itthon jó idő lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A WHO szerint ez már világjárvány, az olaszok szinte mindent bezárnak, de legalább itthon jó idő lesz. A hvg360 reggeli...","id":"20200312_Radar360_Amerikai_beutazasi_tilalom_Tom_Hanks_is_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e397a61-cdef-4487-97ab-635f2ef97100","keywords":null,"link":"/360/20200312_Radar360_Amerikai_beutazasi_tilalom_Tom_Hanks_is_fertozott","timestamp":"2020. március. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerikai beutazási tilalom, Tom Hanks is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","shortLead":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","id":"20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14702eaa-a14a-4b9c-967b-c94941ae8879","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","timestamp":"2020. március. 13. 10:39","title":"Már horgolt koronavírus plüsst is lehet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6203bb1d-e1a4-4506-9cc4-c41b8ea07e38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy fogalmaztak, minden lehetséges eszközt felhasználnak a prevenció érdekében.","shortLead":"Ahogy fogalmaztak, minden lehetséges eszközt felhasználnak a prevenció érdekében.","id":"20200312_karacsony_gergely_bkv_fertotlenites_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6203bb1d-e1a4-4506-9cc4-c41b8ea07e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7a2c02-67a1-455d-9064-2698f82c49fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_karacsony_gergely_bkv_fertotlenites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 12. 14:10","title":"A BKV megmutatta, hogyan fertőtlenítik a járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. kedd óta tudja, hogy elkapta a vírust. Azt mondja, a legfurcsább, hogy teljesen jól érzi magát.","shortLead":"D. kedd óta tudja, hogy elkapta a vírust. Azt mondja, a legfurcsább, hogy teljesen jól érzi magát.","id":"20200312_felszolgalo_tirol_magyar_beteg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4665b0e9-dd0d-483e-aa0d-5fb49468cab2","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_felszolgalo_tirol_magyar_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 15:45","title":"Magyar felszolgálót betegített meg a koronavírus Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail fejlesztői hosszú évek után végre megoldották a levelező legalapvetőbb problémáját: lehetővé tették, hogy több aláírást is megadjunk a rendszerben, és levelenként válasszuk ki, melyiket akarjuk használni.","shortLead":"A Gmail fejlesztői hosszú évek után végre megoldották a levelező legalapvetőbb problémáját: lehetővé tették, hogy több...","id":"20200311_gmail_alairas_tobb_alairas_kezelese_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501de30d-efc0-418c-b6d1-bc6020b4ccfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_gmail_alairas_tobb_alairas_kezelese_email","timestamp":"2020. március. 11. 16:03","title":"Használ aláírást a Gmailben? Akkor örülni fog a Google újdonságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az alapítványi iskolákból lehet hiányozni igazoltan, aggódnak az orvosok a János kórházban, vírusos a kanadai miniszterelnök felesége. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az alapítványi iskolákból lehet hiányozni igazoltan, aggódnak az orvosok a János kórházban, vírusos a kanadai...","id":"20200313_Radar360_El_kell_hagyni_a_kollegiumokat_vilagszerte_fujnak_le_esemenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5588d6b1-3098-4b63-bc51-569f788d7d22","keywords":null,"link":"/360/20200313_Radar360_El_kell_hagyni_a_kollegiumokat_vilagszerte_fujnak_le_esemenyeket","timestamp":"2020. március. 13. 08:05","title":"Radar360: Ma el kell hagyni a kollégiumokat, világszerte fújnak le eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újpesten 21,3 fokot mértek.","shortLead":"Újpesten 21,3 fokot mértek.","id":"20200312_melegrekord_budapest_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66be026-2058-43c0-b50a-d759b9b61b01","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_melegrekord_budapest_idojaras","timestamp":"2020. március. 12. 19:07","title":"Megdőlt a budapesti melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]