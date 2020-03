Orbán Viktor és felesége csütörtök este érkeztek vissza Magyarországra Moldovából, mindkettőjüket ellenőrizték is Ferihegyen. Pénteken pedig már a Kossuth rádióban volt Orbán, ahol először a rendkívüli jogrendről beszélt a kormányfő.

A békebeli demokrácia és a háborús helyzet közötti fázis ez – mondta.

Sokáig gondolkodott rajta, bevezessék-e a veszélyhelyzetet, de végül úgy döntött, meghozzák. Egyelőre csak két hétig az alkotmányos szabályok szerint, de Orbán szerint meg fogják hosszabbítani, ugyanis a koronavírus ezt indokolja.

A miniszterelnök azt mondta, nem igaz, hogy Kínában megszűnt volna a koronavírus, pusztán annyi történt, a csúcsponton túl van az ottani helyzet, de „a csúcsról le is kell jönni.” Ráadásul – tette hozzá – ez egy ismeretlen vírus, nincs ellenszer, ez pedig fokozza a bizonytalanságot. „Az igazság az, hogy nem egy-két hétről vagy egy-két hónapról beszélünk” – vázolta, mikorra lehet vége ennek a járványnak.

Azzal kell számolnunk, hogy az életünk megváltozik. A járvány megállítására intézkedéseket kell tenni.

A magyar jogrend azonban – folytatta – fel van készülve az ilyen rendkívüli helyzetekre, a kormány pedig nem fog habozni, él a rendkívüli jogrend adta lehetőségekkel. A kabinet a vírus terjedésének megállítására fog törekedni Orbán szerint, ezért elismételte, hogy például akik külföldről térnek haza, azok karanténba kerülnek.

Elegen vagyunk – mondta Orbán, szerinte megfelelő számú egészségügyi dolgozó van Magyarországon. De egészségügyi eszközökből még rendelt tartalékokat a kormány. „Kellene még fegyelmezettség is, de ebben is jobban állunk, mint várható volt.” Hozzátette: a pénzügyi erőforrásokat most a járvány terjedésének megakadályozására fordítják. Arról azonban nem beszélt Orbán, nem is kérdezték, hogy védőfelszerelés nélkül ápoltak egy koronavírusos beteget a János kórházban, a dolgozók aggódnak. Csak annyit mondott:

Az ország eddig jól vizsgázott – összegzett.

Majd garanciát vállalt arra, hogy mindent, ami emberileg lehetséges, „talán kicsit többet is, meg fogunk tenni.”

A műsorvezető megkérdezte, miért nem zárták be a közoktatási intézményeket, miért csak az egyetemeken rendeltek el távoktatást. Orbán azt felelte, figyelik a környező országok helyzetét, azon is sokat gondolkodtak, az egyetemeket bezárják-e, de „ott sok a külföldi” – magyarázta. „Nem véletlen, hogy a vírus az irániak között ütötte fel a fejét.” A közoktatási intézményeket azért nem zárták be, mert a vírus nem jelent veszélyt a legfiatalabbakra, mondta Orbán.

Ma Magyarországon nem a gyerekek vannak veszélyben, hanem az idősek.

De ha ennek látják a jelét, új döntést fognak hozni. „Most a szüleinket és a nagyszüleinket kell védeni.” Ha az iskolákat bezárják, az a tanév végét is jelentené egyben, a tanárokat pedig fizetés nélküli szabadságra küldik, ugyanis akkor nem kettő vagy három hétre zárnák be. „Várjunk” – mondta.

A gazdaságra is nagy hatással van a vírus. „A helyzet sokkal súlyosabb, mint azt az emberek gondolnák”, mondta a rádióban Orbán, korábban pedig úgy fogalmazott, hogy a turisztikai szezonnak „kampó”.

Felmérhetetlenül súlyos következményekkel kell számolni.

A kormányfő megismételte, amit az iparkamara ülésén már mondott, hogy a gazdasági szereplők mondják meg, mekkora károkat okoz nekik a vírus, azt terjesszék a kormány elé, a kabinet pedig akciótervet fog kidolgozni. „Ahhoz, hogy a motort újra be tudjuk majd indítani, nagy erőfeszítéseket kell tenni.” Hozzátette, a 2020-as költségvetést át kell szabni, a következő évit is át kell majd gondolni. „De itt és most az emberélet az első. De a hátsó szobákban már ott ülnek a könyvelők.”

A közmédia műsorvezetője egy huszárvágással összekötötte a migrációt és a koronavírust, Orbán pedig helyeselt, a kettő között „logikus összefüggés van. Kétfrontos háborúban vagyunk.” Magyarország azonban eddig sem engedett be senkit, ezt követően sem fog – szögezte le a miniszterelnök. Majd úgy fogalmazott:

Lesznek csoportos megbetegedések is, de egyelőre csak egyéni megbetegedések vannak.

De a műsorvezetőt nem sikerült kizökkenteni, továbbra is a migrációról kérdezte Orbánt, arról faggatta a kormányfőt, változott-e az európai hozzáállás a migrációban, illetve Magyarország megítélésében. „Ne adjanak nekünk életvezetési tanácsokat” – üzent a miniszterelnök az európai vezetésnek válaszul.