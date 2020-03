Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nepálban még csak egy betegről tudnak.","shortLead":"Nepálban még csak egy betegről tudnak.","id":"20200313_A_Mount_Everestet_is_lezartak_a_virus_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f711d84c-188b-44c6-84ea-e312fd64ab00","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_A_Mount_Everestet_is_lezartak_a_virus_elol","timestamp":"2020. március. 13. 10:06","title":"A Mount Everestet is lezárták a vírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5285d12-2ebc-419e-a78f-51a6555308f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Richárd a Stumpf Istvánnal készült beszélgetésért kapta az elismerést.","shortLead":"Tóth Richárd a Stumpf Istvánnal készült beszélgetésért kapta az elismerést.","id":"20200312_hvg_foldes_anna_interjudij_toth_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5285d12-2ebc-419e-a78f-51a6555308f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57fdc35-fb73-4cd3-afcf-96d69256a330","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_hvg_foldes_anna_interjudij_toth_richard","timestamp":"2020. március. 12. 16:36","title":"A hvg.hu munkatársa kapta idén a Földes Anna Interjúdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején megsokasodhatnak az álhírek, de nem csak ezért érdemes résen lenniük az internetezőknek. A hekkerek ilyenkor is ott leselkedhetnek a háttérben.","shortLead":"Egy járvány idején megsokasodhatnak az álhírek, de nem csak ezért érdemes résen lenniük az internetezőknek. A hekkerek...","id":"20200313_koronavirus_hekkerek_hekkertamadas_jarvany_terjedese_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c45bc51-6f18-44d2-8f75-be0cc00fbe50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_hekkerek_hekkertamadas_jarvany_terjedese_terkep","timestamp":"2020. március. 13. 13:03","title":"A koronavírus nyomán kialakult pánikot a hekkerek is kihasználják, óvatosan böngésszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes azt is kérte, misézzenek gyakrabban.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes azt is kérte, misézzenek gyakrabban.","id":"20200312_Tobb_miset_kozvetit_a_kozmedia__megfogadtak_Semjen_Zsolt_tanacsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5864ba0c-1170-4745-b05c-2efd4a593410","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Tobb_miset_kozvetit_a_kozmedia__megfogadtak_Semjen_Zsolt_tanacsat","timestamp":"2020. március. 12. 12:59","title":"Megfogadták Semjén Zsolt tanácsát: több misét közvetít a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","shortLead":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","id":"20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43ec9bd-409e-446a-8bf1-f47658abbc86","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","timestamp":"2020. március. 12. 14:22","title":"Kaposmérő polgármesterét nem érdekli a veszélyhelyzet, ő megtartja az ünnepséget március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb nyári zenei fesztiváloknál abban bíznak, hogy nyárra lecseng a pánik.","shortLead":"A legnagyobb nyári zenei fesztiváloknál abban bíznak, hogy nyárra lecseng a pánik.","id":"20200312_A_Szigetnel_bizakodnak_egyelore_nem_fujjak_le_a_fesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a6408d-a4ea-42fa-b055-78a23aa37e98","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_A_Szigetnel_bizakodnak_egyelore_nem_fujjak_le_a_fesztivalt","timestamp":"2020. március. 12. 08:44","title":"A Szigetnél bizakodnak, egyelőre nem fújják le a fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","shortLead":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","id":"20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530dbac-1a9f-4de9-825a-ec9653d4f344","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","timestamp":"2020. március. 12. 09:54","title":"Kiürítik a UPC székházát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japán folytatja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a megrendezésére.","shortLead":"Japán folytatja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a megrendezésére.","id":"20200312_A_WHO_dontese_ellenere_valtoztatlan_az_olimpia_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31890b5-5d40-4a3b-84f3-0244801848eb","keywords":null,"link":"/sport/20200312_A_WHO_dontese_ellenere_valtoztatlan_az_olimpia_idopontja","timestamp":"2020. március. 12. 07:29","title":"A WHO döntése ellenére változtatlan az olimpia időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]