[{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb nyári zenei fesztiváloknál abban bíznak, hogy nyárra lecseng a pánik.","shortLead":"A legnagyobb nyári zenei fesztiváloknál abban bíznak, hogy nyárra lecseng a pánik.","id":"20200312_A_Szigetnel_bizakodnak_egyelore_nem_fujjak_le_a_fesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a6408d-a4ea-42fa-b055-78a23aa37e98","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_A_Szigetnel_bizakodnak_egyelore_nem_fujjak_le_a_fesztivalt","timestamp":"2020. március. 12. 08:44","title":"A Szigetnél bizakodnak, egyelőre nem fújják le a fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz hasonlítható.","shortLead":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz...","id":"20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0c094-7551-4ac2-8385-1fb20b0bfa97","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. március. 13. 05:28","title":"Disneyland is bezárt a koronavírus terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5285d12-2ebc-419e-a78f-51a6555308f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Richárd a Stumpf Istvánnal készült beszélgetésért kapta az elismerést.","shortLead":"Tóth Richárd a Stumpf Istvánnal készült beszélgetésért kapta az elismerést.","id":"20200312_hvg_foldes_anna_interjudij_toth_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5285d12-2ebc-419e-a78f-51a6555308f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57fdc35-fb73-4cd3-afcf-96d69256a330","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_hvg_foldes_anna_interjudij_toth_richard","timestamp":"2020. március. 12. 16:36","title":"A hvg.hu munkatársa kapta idén a Földes Anna Interjúdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új kerületvezetés adta ki az engedélyt a munkára, szerintük a fasor fái öregek és betegek.","shortLead":"Az új kerületvezetés adta ki az engedélyt a munkára, szerintük a fasor fái öregek és betegek.","id":"20200313_szentendrei_ut_fak_fakivagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f4f21f-aaf4-40d0-824d-7bd95adc6d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_szentendrei_ut_fak_fakivagas","timestamp":"2020. március. 13. 09:29","title":"Mégis ki kell vágni a Szentendrei úti fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha tudja a beteg TAJ-számát, és önmagát igazolja.","shortLead":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha...","id":"20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf460e2-2f15-4406-af38-7271ec9df2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","timestamp":"2020. március. 13. 09:21","title":"Mostantól a beteg TAJ-száma alapján bárki átveheti a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diákigazolványok a járványügyi veszélyhelyzet végét követő 15 napig érvényesek.","shortLead":"A diákigazolványok a járványügyi veszélyhelyzet végét követő 15 napig érvényesek.","id":"20200312_Pentekig_el_kell_hagyniuk_a_felsooktatasi_kollegiumokat_a_magyar_hallgatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ca9cc-0901-4d89-9f09-2637273ac342","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Pentekig_el_kell_hagyniuk_a_felsooktatasi_kollegiumokat_a_magyar_hallgatoknak","timestamp":"2020. március. 12. 20:36","title":"Péntekig el kell hagyniuk a felsőoktatási kollégiumokat a magyar hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b92035-be20-4f0e-a022-dc2c33299597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi más is lehetne 2019 legnagyobb slágere, mint a Bad Guy.","shortLead":"Mi más is lehetne 2019 legnagyobb slágere, mint a Bad Guy.","id":"20200311_billie_eilish_bad_guy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b92035-be20-4f0e-a022-dc2c33299597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c282811b-74c0-4094-8fcb-480c90eb0245","keywords":null,"link":"/elet/20200311_billie_eilish_bad_guy","timestamp":"2020. március. 11. 15:37","title":"Billie Eilish mindent letarolt a Bad Guyjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A cél az utánpótlás támogatása és, hogy a Győri ETO az NBI-be jusson.","shortLead":"A cél az utánpótlás támogatása és, hogy a Győri ETO az NBI-be jusson.","id":"20200311_Megegyezett_a_gyori_fociklub_a_varosvezetessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1827d379-2d94-41da-bb12-f8b449ae2dc2","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Megegyezett_a_gyori_fociklub_a_varosvezetessel","timestamp":"2020. március. 11. 20:16","title":"Megegyezett a győri fociklub a városvezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]