Fábio Wajngarten az után lett rosszul, hogy hazatért az amerikai elnök rezidenciájáról. Trump közölte: nem aggódik. Koronavírus: pozitív lett egy brazil politikus tesztje, aki pár nappal előtte Trumppal is találkozott Átalakítja az online-bevásárlás feltételeit a Tesco. A legfontosabb változás, hogy csak online-fizetés lehetséges, s egyes kategóriákon belül legfeljebb 12 darabot lehet rendelni. A fizetett összeget a kiszállítás után emelik le a bankkártyáról. A megrendelőnek e mellett nyilatkoznia kell arról, hogy karanténban van-e. A cél az, hogy az alapvető termékek mindenki számára elérhetőek maradjanak, s a koronavírus se terjedjen. Így alakítja át a Tesco az online-bevásárlás feltételeit Moldovában járt a kormányfő, ahol egy 100 millió dolláros hitelkeretről is beszélt a "kölcsönös gazdasági aktivitás elősegítéséért". Orbán szerint jobb az EU-n belül, mint kívül Méghozzá bizonytalan ideig. A koronavírus miatt leáll a felcsúti kisvasút Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt. 45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója A kormány végre meghozta az egyedül lehetséges döntést az iskolák bezárásáról. Számos kérdés azonban megválaszolásra vár, ezért az önkormányzatok nagyon várják a vonatkozó kormányrendelet megjelenését – írta szombati Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Összehívták a budapesti operatív törzset, Karácsony reagált az iskolabezárásra