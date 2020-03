Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf9f3101-d0ca-4ad9-b741-385740b23f59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Avemar gyártóját, a Biropharmát Európában korlátozzák a reklámszabályok, ezért próbál szerencsét az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az Avemar gyártóját, a Biropharmát Európában korlátozzák a reklámszabályok, ezért próbál szerencsét az Egyesült...","id":"202011_biropharma_allami_toke_azetrendkiegeszitoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f3101-d0ca-4ad9-b741-385740b23f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721b1133-5d62-401a-9212-1be3ac5a407f","keywords":null,"link":"/360/202011_biropharma_allami_toke_azetrendkiegeszitoben","timestamp":"2020. március. 14. 12:15","title":"Amerika meghódítására készülő étrend-kiegészítőt pénzel az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte.","shortLead":"Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte.","id":"20200313_Felfuggesztettek_a_Richter_mehmioma_elleni_gyogyszerenek_forgalmazasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a1cae6-4cb6-4e67-b337-0ab45a6848cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Felfuggesztettek_a_Richter_mehmioma_elleni_gyogyszerenek_forgalmazasat","timestamp":"2020. március. 13. 16:57","title":"Felfüggesztették a Richter méhmióma elleni gyógyszerének forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem tudok saját hatáskörben dönteni ezeknek az intézményeknek a bezárásáról – írta Facebook oldalán Baranyai Krisztina, Ferencváros polgámestere.","shortLead":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem...","id":"20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034997c-a056-4e4e-9837-7b5868adbe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","timestamp":"2020. március. 14. 09:25","title":"Ferencváros is a kormányra és rendeletre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar határellenőrzés most sem nagyon szigorú, sorra mondják le a sportversenyeket külföldön és idehaza. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar határellenőrzés most sem nagyon szigorú, sorra mondják le a sportversenyeket külföldön és idehaza. Ez a hvg360...","id":"20200313_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6c3b42-9434-49cb-95ed-fc7852894be8","keywords":null,"link":"/360/20200313_Radar360","timestamp":"2020. március. 13. 17:30","title":"Radar360: Újabb betegek, újabb határzárak, új köszönés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be10ef42-e23b-4be8-b624-c4267081e56a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyedi problémát oldott meg a kenyai asszony, ebből lett immár kontinenseken átívelő üzlet.","shortLead":"Egyedi problémát oldott meg a kenyai asszony, ebből lett immár kontinenseken átívelő üzlet.","id":"202011_tejfakaszto_suti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be10ef42-e23b-4be8-b624-c4267081e56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6420df-dcf2-41f8-886a-f6a282a87d1e","keywords":null,"link":"/360/202011_tejfakaszto_suti","timestamp":"2020. március. 14. 08:30","title":"Szoptatósfalatok: piaci rést találtak a nem fűizű füves sütik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c3470-b727-4152-844a-c4a703c6b674","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Soroksár csapatkapitánya értékelte csapata produkcióját egy 0-0 után.","shortLead":"A Soroksár csapatkapitánya értékelte csapata produkcióját egy 0-0 után.","id":"20200314_NB_IIes_magyar_focista_Ez_a_meccs_annyira_kellett_a_magyar_labdarugasnak_mint_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=281c3470-b727-4152-844a-c4a703c6b674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2984f9ba-2415-4573-9749-0df3b8161afc","keywords":null,"link":"/sport/20200314_NB_IIes_magyar_focista_Ez_a_meccs_annyira_kellett_a_magyar_labdarugasnak_mint_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 07:50","title":"NB II-es magyar focista: Ez a meccs annyira kellett a magyar labdarúgásnak, mint a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterjelölteket videokonferencián hallgatta meg a házi karanténban lévő miniszterelnök.","shortLead":"A miniszterjelölteket videokonferencián hallgatta meg a házi karanténban lévő miniszterelnök.","id":"20200314_Bizalmat_kapott_Orban_jobbkozep_kormanya_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bced90-9038-4f44-a912-717378cbc131","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Bizalmat_kapott_Orban_jobbkozep_kormanya_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 14. 16:49","title":"Bizalmat kapott Orban jobbközép kormánya Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeszedtük a veszélyhelyzetre vonatkozó lényeges szabályokat. Amint változás van, a cikket frissítjük.","shortLead":"Összeszedtük a veszélyhelyzetre vonatkozó lényeges szabályokat. Amint változás van, a cikket frissítjük.","id":"20200315_Igy_valtozik_az_elet_hetfotol_Magyarorszagon_koronavirus_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a229784d-0f7f-4af3-b81f-bc11ded1706b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Igy_valtozik_az_elet_hetfotol_Magyarorszagon_koronavirus_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 15. 11:55","title":"Így változik az élet hétfőtől Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]