[{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy a világ harmadik legnagyobb légitársasága felfüggeszti járatai üzemeltetését. ","shortLead":"Egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy a világ harmadik...","id":"20200313_Handelsblatt_felfuggesztheti_mukodeset_a_Lufthansa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12b599-ef8e-4344-a3e6-db66d1eba5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Handelsblatt_felfuggesztheti_mukodeset_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 13. 19:48","title":"Handelsblatt: Felfüggesztheti működését a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Európa 27 országában rendeltek el részleges vagy teljes iskolabezárásokat a koronavírus-világjárvány miatt. ","shortLead":"Európa 27 országában rendeltek el részleges vagy teljes iskolabezárásokat a koronavírus-világjárvány miatt. ","id":"20200313_Europa_karantenban_terkepre_vittuk_hol_milyen_korlatozasokra_szamithat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ed5e57-a9e3-4261-ad29-bf23396ce65a","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Europa_karantenban_terkepre_vittuk_hol_milyen_korlatozasokra_szamithat","timestamp":"2020. március. 13. 17:38","title":"Európa karanténban: térképre vittük, hol milyen korlátozásokra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 26 éves maláj férfi és a 24 éves kínai nő Németországban, Csehországban és Ausztriában is utazott.\r

","shortLead":"A 26 éves maláj férfi és a 24 éves kínai nő Németországban, Csehországban és Ausztriában is utazott.\r

","id":"20200313_Egy_kinai_es_egy_malj_fertozott_is_Magyarorszagon_jart_a_heten_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839be92a-9e46-4654-bc25-e3c28eb78643","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Egy_kinai_es_egy_malj_fertozott_is_Magyarorszagon_jart_a_heten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:07","title":"Egy kínai és egy maláj fertőzött is Magyarországon járt a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"Rózsa Lajos","category":"360","description":"A koronavírus hamarosan saját eddigi sikerén bukik el. Erre a következtetésre jutott Rózsa Lajos biológus, aki írásában levezeti, miért gondolja így.","shortLead":"A koronavírus hamarosan saját eddigi sikerén bukik el. Erre a következtetésre jutott Rózsa Lajos biológus, aki írásában...","id":"202011_amig_el_nem_tunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628d8054-db25-41ee-b16d-3b2da7742d17","keywords":null,"link":"/360/202011_amig_el_nem_tunt","timestamp":"2020. március. 14. 08:15","title":"Minden forgatókönyv szerint hamarosan lelassul a koronavírus, talán el is tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia egészségügyi miniszter, mert az súlyosbíthatja a betegség lefolyását.","shortLead":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia...","id":"20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae456864-51d8-42b5-9ec1-d6b503aadcf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","timestamp":"2020. március. 14. 15:49","title":"A francia egészségügyi miniszter szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. Spanyolország gyakorlatilag teljes zárlat alá kerül. ","shortLead":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új...","id":"20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e4272-947a-4fdd-8c32-a3b8f8a01133","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","timestamp":"2020. március. 14. 14:50","title":"Megszülettek a spanyol válságintézkedések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","shortLead":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","id":"20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61702acd-50cf-40d4-93bf-88cba51aa2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","timestamp":"2020. március. 13. 22:23","title":"Magyar konzorcium alakult a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három másik gyanús beteggel együtt szállították a Szent Lászlóba a Semmelweis Egyetem hallgatóját. ","shortLead":"Három másik gyanús beteggel együtt szállították a Szent Lászlóba a Semmelweis Egyetem hallgatóját. ","id":"20200313_karanten_teszt_Semmelweis_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2656235-bea4-44f4-8ffd-b38b8b81287c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_karanten_teszt_Semmelweis_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 20:31","title":"Tanára karanténban van, neki hőemelkedése lett, mégsem tesztelték a diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]