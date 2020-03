Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","shortLead":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","id":"20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2a2b1-4b26-4f98-86c7-02f2e5b8c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","timestamp":"2020. március. 16. 07:56","title":"Egy nyírábrányi ember is koronavírusos lett, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","shortLead":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","id":"20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88105b14-a4f3-463c-b686-f79f5fd95e84","keywords":null,"link":"/sport/20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","timestamp":"2020. március. 15. 16:55","title":"Öt fertőzött a Valenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőú halálos áldozatról emlékezett meg a miniszterelnök.","shortLead":"Az elsőú halálos áldozatról emlékezett meg a miniszterelnök.","id":"20200315_Orban_Isten_nyugosztalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724b8219-ed77-4fe0-b6d1-bff8b84d7fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Isten_nyugosztalja","timestamp":"2020. március. 15. 14:48","title":"Orbán: Isten nyugosztalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","shortLead":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","id":"20200315_koronavirus_meghalt_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed99bcc-ff30-4830-8c3a-e965035fb92b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_meghalt_halal","timestamp":"2020. március. 15. 13:36","title":"Meghalt a Szent László kórházban egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A négy hazai mobilszolgáltató közül három ajánlott fel extra adatcsomagot ügyfeleinek, és a negyedik is csak azért nem, mert náluk amúgy is korlátlan a mobilnet. Összegyűjtöttük, ki mennyi plusznetre számíthat, és mit kell azért tenni, hogy meg is kapja.","shortLead":"A négy hazai mobilszolgáltató közül három ajánlott fel extra adatcsomagot ügyfeleinek, és a negyedik is csak azért nem...","id":"20200316_vodafone_telekom_telenor_vodafone_extra_mobilinternet_bekapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3316a5b8-4463-46f3-8c17-dfb0afc9c007","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_vodafone_telekom_telenor_vodafone_extra_mobilinternet_bekapcsolasa","timestamp":"2020. március. 16. 07:03","title":"Telekom, Telenor, Vodafone: Ki kap most ingyenes mobilnetet a koronavírus miatt? Hol lehet bekapcsolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36cbd20-8d38-4490-bdda-37a064f7bdcb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Négy tipp azoknak, akik másokért is felelősek.","shortLead":"Négy tipp azoknak, akik másokért is felelősek.","id":"20200316_Egy_hajoban_evezunk__igy_kommunikaljon_a_vezeto_a_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c36cbd20-8d38-4490-bdda-37a064f7bdcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01359b8b-325e-4232-850d-80692bf04286","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200316_Egy_hajoban_evezunk__igy_kommunikaljon_a_vezeto_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 13:15","title":"Egy hajóban evezünk – így kommunikáljon a vezető a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","shortLead":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","id":"202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f70a52-f0ed-4790-986e-38e0290b364a","keywords":null,"link":"/360/202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","timestamp":"2020. március. 16. 10:00","title":"Kulturális misszióból üzlet lehet az Újságmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a618ae-2e72-456c-a622-44493e7db8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Renaissance bezárt, fertőtlenítik. Mindenki jól van.","shortLead":"A Renaissance bezárt, fertőtlenítik. Mindenki jól van.","id":"20200315_Virusfertozott_vendeg_jart_egy_visegradi_etteremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a618ae-2e72-456c-a622-44493e7db8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dce0a0-3db4-43b9-9a76-bf5685d2d118","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Virusfertozott_vendeg_jart_egy_visegradi_etteremben","timestamp":"2020. március. 15. 20:58","title":"Vírusfertőzött vendég járt egy visegrádi étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]