[{"available":true,"c_guid":"413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok a koronavírus miatt. Magyarország határait éjfélkor lezárták a külföldiek elől. A további fejleményekről tájékoztat az operatív törzs. ","shortLead":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok...","id":"20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7345948e-a952-4cb9-a9fc-0745857db77a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 17. 15:03","title":"Müller Cecília: Megtöbbszöröződhet a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai Kutatóközpontja tudósainak egy új kutatása szerint.","shortLead":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai...","id":"20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5666fd-0272-4f2a-b50d-f20e76c9bfe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","timestamp":"2020. március. 17. 15:53","title":"Olyan meleg van a hegyekben is, hogy kihalhat a karsztvipera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár, az élelmiszerüzletek és a patikák nyitva lehetnek. A kormány jogszabályban kéri az időseket, maradjanak otthon.\r

","shortLead":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár...","id":"20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f6b335-fdf4-4054-91cd-dd484846f75a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","timestamp":"2020. március. 16. 18:55","title":"Megjelent a kormányrendelet a boltok bezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","shortLead":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","id":"20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19a9ac-8e43-4d73-bfb4-8d57e700d55d","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2020. március. 15. 21:57","title":"Duma Aktuál: Karantények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iskolák bezárása és a home office fokozódó elrendelése nyomán egyre többen vesznek laptopot, táblagépet, de az otthoni sportszerek is népszerűek lettek.","shortLead":"Az iskolák bezárása és a home office fokozódó elrendelése nyomán egyre többen vesznek laptopot, táblagépet, de...","id":"20200316_Megnott_a_kenyersutok_es_a_futogepek_iranti_kereslet_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c9e6cb-05c6-482e-a3c4-de59964dde2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Megnott_a_kenyersutok_es_a_futogepek_iranti_kereslet_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 18:07","title":"Megnőtt a kenyérsütők és a futógépek iránti kereslet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbb megbetegedést Tirolban regisztrálták. ","shortLead":"A legtöbb megbetegedést Tirolban regisztrálták. ","id":"20200316_Ausztriaban_meghaladta_az_ezret_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77516e7f-7046-4fba-bbff-45752de1bb22","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Ausztriaban_meghaladta_az_ezret_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 19:59","title":"Ausztriában meghaladta az ezret a diagnosztizált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain.","shortLead":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be...","id":"20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ee5d5-3342-4038-b42d-e7c4695687fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 17. 11:37","title":"Új szabályok a Volánbusznál: a bérletesek hátul szállnak fel, a sofőr nem nyúlhat a csomagokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását rendelte el helyi idő szerint vasárnap.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek...","id":"20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e870cd-9eb7-42cb-a46f-edce3db9646f","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","timestamp":"2020. március. 16. 05:23","title":"Megáll az élet New Yorkban is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]