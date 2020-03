Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves sportoló nemrég Magyarországon járt, később pozitív lett a tesztje.\r

","shortLead":"A 25 éves sportoló nemrég Magyarországon járt, később pozitív lett a tesztje.\r

","id":"20200318_Magyar_versenyen_is_reszt_vett_egy_koronavirusos_delkoreai_vivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc07ff-9318-4035-9cf4-2c0324b558e6","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Magyar_versenyen_is_reszt_vett_egy_koronavirusos_delkoreai_vivo","timestamp":"2020. március. 18. 17:08","title":"Magyar versenyen is részt vett egy koronavírusos dél-koreai vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt életkora nem érte el az 50 évet, vagyis nem csak az idősekre veszélyes a vírus.","shortLead":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt...","id":"20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d4530b-5452-493d-8bef-b99e813e023d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","timestamp":"2020. március. 18. 19:47","title":"Az olaszországi koronavírusos áldozatok átlagéletkora 79,5 év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","shortLead":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","id":"20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5b895-428d-4ec2-a1ed-3c4a5b84b3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 07:03","title":"Így működik a határzár a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","shortLead":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","id":"20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7193e638-5af2-468a-b87f-4466fced43e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 18:12","title":"Bezár a kecskeméti Mercedes-gyár is két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából. ","shortLead":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz...","id":"20200318_Csehorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e979c9-70da-49cc-bc0b-bba2ffa48bda","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:44","title":"Csehországban sem tudták utolérni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A pénteki műszakzárás után egy darabig nem dolgoznak tovább a Volkswagen-gyárakban.","shortLead":"A pénteki műszakzárás után egy darabig nem dolgoznak tovább a Volkswagen-gyárakban.","id":"20200317_volkswagen_gyarbezaras_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050145c-c9f8-4748-9601-b73a07f70cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_volkswagen_gyarbezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 11:11","title":"A Volkswagen leállítja a legtöbb gyárát Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Nemcsak a járvány, a koronavírus-biznisz is terjed Magyarországon. Miközben a maszkok és kézfertőtlenítők mindenhol hiánycikknek számítanak, rengeteg dolgot árulnak koronavírus ellen az interneten. Sokan kínálnak fertőtlenítést, de vannak meghökkentő tételek is. ","shortLead":"Nemcsak a járvány, a koronavírus-biznisz is terjed Magyarországon. Miközben a maszkok és kézfertőtlenítők mindenhol...","id":"20200315_Menedekhazat_es_gazmaszkot_is_lehet_kapni_a_neten_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2019bd5-15ff-4f40-aca3-33effc7be8a0","keywords":null,"link":"/360/20200315_Menedekhazat_es_gazmaszkot_is_lehet_kapni_a_neten_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. március. 17. 13:00","title":"Menedékházat és mézbort is lehet kapni a neten koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64788d19-198a-4a3b-8dd5-3de1c9fa06ec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha szinte már csak a járvány tölti ki a gondolatainkat, érdemes megszívlelnünk ezeket a tanácsokat.","shortLead":"Ha szinte már csak a járvány tölti ki a gondolatainkat, érdemes megszívlelnünk ezeket a tanácsokat.","id":"20200318_Ezt_tegyuk_ha_tulzottan_szorongunk_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64788d19-198a-4a3b-8dd5-3de1c9fa06ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb9c1d6-3cc9-4624-ab7b-74811d1f4c58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200318_Ezt_tegyuk_ha_tulzottan_szorongunk_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 18. 17:40","title":"Ezt tegyük, ha túlzottan szorongunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]