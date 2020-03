Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New England Patriots útjai szétválnak. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. Radar360: Izolálták a vírust, indulhat a hazai vakcinafejlesztés 2020. március. 17. 17:30 Várható volt a forgalomcsökkenés. Csütörtöktől ritkábban járnak majd a BKK-járatok 2020. március. 16. 19:25 ","shortLead":"Várható volt a forgalomcsökkenés. Minden emberre szükség van a járvány elleni védekezésben, ezért már egy méreginjekció beadását is el kellett halasztani. A járvány miatt elhalasztottak Texasban egy kivégzést 2020. március. 18. 05:22 A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján. A szomszédban már minden beltéri rendezvényt betiltottak 2020. március. 18. 11:39 A színész egyelőre tünetmentes. Idris Elbát is megfertőzte a koronavírus 2020. március. 16. 20:16 1987 óta nem volt ekkora szakadás. Újabb meredek zuhanás az amerikai tőzsdéken 2020. március. 16. 22:15 Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal? Mégis mennyi ideig aktív a koronavírus a különböző felületeken? 2020. március. 18. 08:14 Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos létesítmények nem, illetve csak korlátozottan működhetnek. Az állatorvosi kamara elnöke segített értelmezni az új rendelkezéseket. Nem kell bezárni az állatorvosi rendelőket a koronavírus miatt 2020. március. 17. 10:41 Mi legyen a ruháinkkal?","shortLead":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","id":"20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fde842-9877-4d17-9a5f-185bfdb5b03d","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","timestamp":"2020. március. 18. 08:14","title":"Mégis mennyi ideig aktív a koronavírus a különböző felületeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos létesítmények nem, illetve csak korlátozottan működhetnek. Az állatorvosi kamara elnöke segített értelmezni az új rendelkezéseket.","shortLead":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos...","id":"20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb3ce9-30b3-470e-a52e-09b97e506f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 10:41","title":"Nem kell bezárni az állatorvosi rendelőket a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]