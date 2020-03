Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még az automata szenzoros gépeknek is néhány óra alatt lába kél a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"Még az automata szenzoros gépeknek is néhány óra alatt lába kél a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","id":"20200318_Nagy_mennyisegben_lopjak_a_kezfertotlenitoket_Ferihegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fd98a0-5d9b-40c5-a299-d4cd9c82234b","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Nagy_mennyisegben_lopjak_a_kezfertotlenitoket_Ferihegyen","timestamp":"2020. március. 18. 12:05","title":"Nagy mennyiségben lopják a kézfertőtlenítőket Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","shortLead":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","id":"20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc563c-b798-44ff-b77c-331e4ef7eee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","timestamp":"2020. március. 18. 17:07","title":"Bezáratták Elon Musk gyárát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","shortLead":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","id":"20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bdae8d-1c28-4c73-a5f7-6b931900afd2","keywords":null,"link":"/360/20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","timestamp":"2020. március. 19. 16:10","title":"Nem kívánjuk, hogy maszkot kelljen viselnie, de ha mégis: itt van néhány szempont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362","c_author":"Joó Hajnalka, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb országával ellentétben Magyarország miért nem teszi közzé területi bontásban is a koronavírus-fertőzöttek adatait. A járványügyi szakértő és jogászok szerint az erről szóló információknak nemhogy titkosnak nem szabadna lenni, hanem egyenesen közérdek, hogy megismerhetők legyenek. ","shortLead":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb...","id":"20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846493b6-a314-4631-a0f4-166ce12acc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Közérdek, hogy ne titkolja a kormány a koronavírus-fertőzések területi adatait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","shortLead":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","id":"20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e96ea7-4f36-4136-b457-e5945e9552a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","timestamp":"2020. március. 19. 09:11","title":"Külön nyitvatartással segít a Lidl és a Tesco az időseknek Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","shortLead":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","id":"20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd03554-b39f-465e-9769-bc3fdfa262bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","timestamp":"2020. március. 18. 12:54","title":"Felfüggesztik a sztrájktárgyalásokat a pedagógus-szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0301-0e57-43c7-b2fd-e375235ee12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdasági Versenyhivatal elnökét javasolja a posztra a kormánypárti többségű jelölőbizottság.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal elnökét javasolja a posztra a kormánypárti többségű jelölőbizottság.","id":"20200319_Juhasz_Miklos_lesz_az_uj_alkotmanybiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268e0301-0e57-43c7-b2fd-e375235ee12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd9f706-c9db-438a-8863-1004ec3fc7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Juhasz_Miklos_lesz_az_uj_alkotmanybiro","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Juhász Miklós lesz az új alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megvan a neve Tiborcz Istvánék új szállodájának a pesti Andrássy úton, az üzemeltető ugyanis az Alice Hotel Kft. lett.","shortLead":"Megvan a neve Tiborcz Istvánék új szállodájának a pesti Andrássy úton, az üzemeltető ugyanis az Alice Hotel Kft. lett.","id":"202012_alice_hotel_orban_unokajarol_elnevezve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e248ef9-8ae9-4e29-b736-b12754698d3f","keywords":null,"link":"/360/202012_alice_hotel_orban_unokajarol_elnevezve","timestamp":"2020. március. 19. 12:00","title":"Szállodát neveztek el Orbán unokájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]