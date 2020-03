Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","shortLead":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","id":"20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29392736-df9d-410a-9f7d-6d6196babefc","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","timestamp":"2020. március. 19. 13:45","title":"A koronavírus a Playboyt sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c664c4c-1272-4f43-9a89-6f471435d553","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Támogatják a pénzintézetek a magyar kormány által szerdán bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és kamatfizetésének felfüggesztéséről.","shortLead":"Támogatják a pénzintézetek a magyar kormány által szerdán bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és...","id":"20200318_koronavirus_gazdasag_mentocsomag_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c664c4c-1272-4f43-9a89-6f471435d553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa99160-74f7-4877-8ff5-5d7e7273aa12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_koronavirus_gazdasag_mentocsomag_bankok","timestamp":"2020. március. 18. 22:28","title":"Több bank támogatja, amit Orbán bejelentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz sportminiszter szerint – ha a koronavírus-járványban kedvezően alakul a helyzet – május 3-án folytatódhatna a Serie A.\r

","shortLead":"Az olasz sportminiszter szerint – ha a koronavírus-járványban kedvezően alakul a helyzet – május 3-án folytatódhatna...","id":"20200318_koronavirus_olaszorszag_foci_bajnoksag_serie_a","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e649a6e8-7828-4b4a-b7ea-4715b9772174","keywords":null,"link":"/sport/20200318_koronavirus_olaszorszag_foci_bajnoksag_serie_a","timestamp":"2020. március. 18. 20:07","title":"Május elejétől folytatódhat az olasz bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdán bejelentett törlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik.","shortLead":"A szerdán bejelentett törlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik.","id":"20200319_diakhitel_torlesztes_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27908434-ffa9-4a3c-892b-0008ea27630d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_diakhitel_torlesztes_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:45","title":"A járvány miatt a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megvan a neve Tiborcz Istvánék új szállodájának a pesti Andrássy úton, az üzemeltető ugyanis az Alice Hotel Kft. lett.","shortLead":"Megvan a neve Tiborcz Istvánék új szállodájának a pesti Andrássy úton, az üzemeltető ugyanis az Alice Hotel Kft. lett.","id":"202012_alice_hotel_orban_unokajarol_elnevezve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e248ef9-8ae9-4e29-b736-b12754698d3f","keywords":null,"link":"/360/202012_alice_hotel_orban_unokajarol_elnevezve","timestamp":"2020. március. 19. 12:00","title":"Szállodát neveztek el Orbán unokájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha ők a vírusnak szurkolnak a kormánypárt szerint.","shortLead":"Noha ők a vírusnak szurkolnak a kormánypárt szerint.","id":"20200320_koronavirus_kormany_ellenzek_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3064125-3853-4a2a-acf9-f35815282123","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_kormany_ellenzek_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 20. 12:58","title":"A kormány reméli, hogy az ellenzék megszavazza nekik a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el – közölték pénteken.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el – közölték pénteken.","id":"20200320_Meghalt_ket_magyar_koronavirussal_fertozott_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711af9e-bb08-4ba5-b309-5fd953bebc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Meghalt_ket_magyar_koronavirussal_fertozott_beteg","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Már három halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy nap káosz után egy kicsit megnyugodtak a piacok.\r

","shortLead":"Négy nap káosz után egy kicsit megnyugodtak a piacok.\r

","id":"20200320_forint_arfolyam_erosodes_koronavirus_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d572d90-547d-4674-9eea-608d074d61e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_forint_arfolyam_erosodes_koronavirus_euro","timestamp":"2020. március. 20. 10:09","title":"Látványosan erősödik a forint, 348-ig visszament az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]