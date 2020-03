Átvette egy budapesti háziorvos az Országos Mentőszolgálatnál az állam által biztosított koronavírus elleni felszerelést. A 444.hu cikke szerint a szett mindössze három darab FFP1-es maszkból és egy 110 milliliteres kézfertőtlenítő zseléből áll. Íme:

Mindezen az orvosnak meg kellene osztoznia az asszisztensével.

A doktor a lapnak elmondta, hogy ez a felszerelés szinte semmire sem jó, hiszen az FFP1-es maszk éppen annyira véd – pontosabban nem véd – mint az egyszerű sebészi maszk. De ha használna, akkor sem lenne elég belőle az állami ellátmány.

Az orvos elmondása eredetileg FFP3-as maszkokat ígértek nekik, de az előírások szerint azokat is cserélni kellene négy óránként.

Az orvos több idősebb kollégáját is helyettesíti, az ő maszkjaik átvételével egészítette ki a saját készletét. Az egyik barkácsáruházban pedig vásárolt festőoverált és védőszemüveget magának.

Korábban Tőzsér Berta Mária háziorvos rezidens írta azt a Facebookon, hogy "most mondják be a tévében, hogy több ezer ffp2-es maszkot nem vettünk mi át, háziorvosok. Nos, először is 50 db sebészi maszkot ígértek, amiért nekünk kellett elmenni. Volt, akinek 90km -t utazva úgy, hogy két körzetet lát el, mert helyettesít is, tehát igazából nincs rá ideje, hogy ő furikázzon azért az 50 maszkért. Aki mégis el tudott menni, az maximum 20, esetleg 40 sebészi maszkot kapott, nem az ígért 50-et. Aztán jött a hír, hogy kapunk 3 db ffp3-ast. Nos, azok kivétel nélkül mind ffp1-esek voltak, ami nem jobb, mint egy sima sebészi maszk."