Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decdef5b-ba3e-4886-9743-1f7ac93dd47f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légiközlekedési ügynökség (Roszaviacija) úgy tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy az orosz légitársaságok az elkövetkező napokban nyolc országból, köztük Magyarországról fognak a koronavírus-járvány miatt külföldön rekedt orosz állampolgárokat evakuálni. Az Aeroflot szombattól hétfőig hat járatot indít Budapestről.","shortLead":"Az orosz légiközlekedési ügynökség (Roszaviacija) úgy tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy az orosz...","id":"20200321_Magyarorszagrol_orosz_allampolgarokat_evakualnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decdef5b-ba3e-4886-9743-1f7ac93dd47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766310-7fe3-44c8-9080-d45c2b973248","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Magyarorszagrol_orosz_allampolgarokat_evakualnak","timestamp":"2020. március. 21. 16:50","title":"Magyarországról orosz állampolgárokat evakuálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51eccb5-39d3-4de7-8077-46376a85e2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan nem tudják, hogy a Forma-1 legendás háromszoros világbajnoka egykoron egy kereklámpás Ladával is körbement a Hungaroringen.","shortLead":"Sokan nem tudják, hogy a Forma-1 legendás háromszoros világbajnoka egykoron egy kereklámpás Ladával is körbement...","id":"20200321_ma_lenne_60_eves_ayrton_senna_akire_egy_zsigulis_keppel_emlekezunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b51eccb5-39d3-4de7-8077-46376a85e2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1520f-c968-459c-b65a-38161fc8a329","keywords":null,"link":"/cegauto/20200321_ma_lenne_60_eves_ayrton_senna_akire_egy_zsigulis_keppel_emlekezunk","timestamp":"2020. március. 21. 15:21","title":"Ma lenne 60 éves Senna, akire egy elfeledett zsigulis képpel emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8c3972-4c28-4a3d-9e01-bfa050866a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megható szombat estéje volt egy lakópark közösségének. ","shortLead":"Megható szombat estéje volt egy lakópark közösségének. ","id":"20200322_Zuglo_Mi_vagyunk_a_Grund_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8c3972-4c28-4a3d-9e01-bfa050866a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d228901d-4fa9-4282-ad13-03e20ac885a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Zuglo_Mi_vagyunk_a_Grund_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 15:02","title":"Zuglóban a Mi vagyunk a Grund szólt az egészségügyi dolgozókért - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia kereskedelmi óriás. A magyar dolgozók alapbérük 20 százalékát kapják.","shortLead":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia...","id":"20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff53439-e11a-4379-a12d-562272d73269","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","timestamp":"2020. március. 22. 11:51","title":"Jutalmat ad kitartó dolgozóinak az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200322_koronavirus_ingyen_mobilinternet_2020_marcius_koronavirus_gyogyszer_terkep_ingyen_videojatek_gog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa85d41-0d1b-43c8-af87-3575f2a26cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200322_koronavirus_ingyen_mobilinternet_2020_marcius_koronavirus_gyogyszer_terkep_ingyen_videojatek_gog","timestamp":"2020. március. 22. 12:03","title":"Ez történt: a szolgáltatók bekapcsolták az ingyenes extra mobilinternetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős nőt szállítottak szombaton kórházba, az elmúlt két hétben több mint száz emberrel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy idős nőt szállítottak szombaton kórházba, az elmúlt két hétben több mint száz emberrel került kapcsolatba.","id":"20200321_Mohacson_is_megjelent_a_koronavirus_a_fertozottnek_100_folotti_kontaktja_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8161ba-7640-47a4-a438-654ceb61b45c","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Mohacson_is_megjelent_a_koronavirus_a_fertozottnek_100_folotti_kontaktja_volt","timestamp":"2020. március. 21. 20:48","title":"Mohácson is megjelent a koronavírus, a fertőzöttnek 100 fölötti kontaktja volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben világszerte elérte a 275 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon 103 esetet igazoltak. A gyógyultak már heten vannak, a halálos áldozatok száma négyre emelkedett. Kövesse velünk az eseményeket!","shortLead":"Miközben világszerte elérte a 275 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon 103 esetet...","id":"20200321_Tovabb_nott_a_fertozottek_szama__mindent_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a085e35-b262-4fba-9c61-a7279d765c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Tovabb_nott_a_fertozottek_szama__mindent_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 21. 09:00","title":"Tovább nőtt a fertőzöttek száma - mindent a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]