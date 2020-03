Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08","c_author":"HVG","category":"360","description":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért kommunista támadásokra.","shortLead":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért...","id":"202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85063744-5095-4a80-bacb-5abbec27fc2f","keywords":null,"link":"/360/202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","timestamp":"2020. március. 22. 14:45","title":"Lefejezések – így reagált Márai Sándor a Rákosi-éra szitokáradataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","shortLead":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","id":"20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8adeeb-c9f4-4f70-954a-99ec4f145ab6","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","timestamp":"2020. március. 21. 16:42","title":"Plexivel és rövidebb nyitvatartással védi dolgozóit az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken csaknem 40 kilométeres volt a kocsisor Csanádpalotánál.","shortLead":"Pénteken csaknem 40 kilométeres volt a kocsisor Csanádpalotánál.","id":"20200321_Romania_ujabb_hataratkelohelyek_megnyitasat_keri_Magyarorszagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cc683d-4d26-4e56-a46e-38ab00fda02b","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Romania_ujabb_hataratkelohelyek_megnyitasat_keri_Magyarorszagtol","timestamp":"2020. március. 21. 09:59","title":"Románia újabb határátkelőhelyek megnyitását kéri Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Talán az Apple egyetlen termékét sem övezte még olyan hosszú várakozás, mint az iPhone 9 eljövetelét. Nem hivatalos, de megbízható forrásból lehet tudni: most már tényleg csak néhányat kell aludni.","shortLead":"Talán az Apple egyetlen termékét sem övezte még olyan hosszú várakozás, mint az iPhone 9 eljövetelét. Nem hivatalos, de...","id":"20200321_apple_iphone_9_plus_megjelenes_datum_iphone_se_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec51ab3-ab6b-46e6-99b0-0e7fb9792d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_apple_iphone_9_plus_megjelenes_datum_iphone_se_2020","timestamp":"2020. március. 21. 12:03","title":"Napokra lehetünk az olcsó iPhone-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg, valamennyien 80 év felüliek, de fiatalok is kerülnek a kórházak intenzív osztályára. Az osztrák kormány 22 millió eurót biztosít a koronavírus ellenszerének kutatásaira - jelentette be Leonore Gewessler innovációs és technológiai miniszter. A brit kormány rendelete alapján szombaton bezártak a vendéglátóhelyek Nagy-Britanniában.","shortLead":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg...","id":"20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958ed5d2-8f32-4b6f-9f05-0328c6742892","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","timestamp":"2020. március. 21. 15:47","title":"Több fiatal is intenzív osztályra került Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. ","shortLead":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. ","id":"20200322_Ilyen_lehet_a_Ford_alapra_epitett_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609ec50-5389-4379-800e-5b4a21578108","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_Ilyen_lehet_a_Ford_alapra_epitett_Volkswagen","timestamp":"2020. március. 22. 12:10","title":"Ilyen lehet a Ford alapra épített Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","shortLead":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","id":"20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3508-22bf-45d1-9224-036513324c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","timestamp":"2020. március. 20. 17:28","title":"Toyota terepjárókkal fogják védeni a határt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatási eredmény szerint már azzal is rengeteg mikroműanyag kerül a levegőbe, ha letekerjük a műanyag palackról a kupakot.","shortLead":"Egy friss kutatási eredmény szerint már azzal is rengeteg mikroműanyag kerül a levegőbe, ha letekerjük a műanyag...","id":"20200320_mikromuanyag_szennyezes_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e5f27-dd33-4e7f-9063-42365ddb14c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_mikromuanyag_szennyezes_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 20. 20:03","title":"Gyakran használ műanyag dolgokat? A kutatók szerint sokkal ártalmasabb, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]