[{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására alkalmas centrumot alakítottak ki.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására...","id":"20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad97eb1e-17e4-4879-add7-e2949f81a3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","timestamp":"2020. március. 21. 18:26","title":"Szegeden járványkórházat hoznak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb koronavírussal fertőzött beteg halt meg. ","shortLead":"Újabb koronavírussal fertőzött beteg halt meg. ","id":"20200320_Egy_53_eves_ferfi_a_koronavirus_negyedik_magyar_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bfe59f-d825-4d3a-b4af-fc0d52799c07","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Egy_53_eves_ferfi_a_koronavirus_negyedik_magyar_aldozata","timestamp":"2020. március. 20. 19:42","title":"53 éves férfi a koronavírus negyedik magyarországi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03c462-c6fc-4d9f-aadc-9cecdcb121f4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lesz oltás és orvosság a Covid–19 ellen, de még várni kell egy keveset. A védekezésnek több módjával is folynak a kísérletek.","shortLead":"Lesz oltás és orvosság a Covid–19 ellen, de még várni kell egy keveset. A védekezésnek több módjával is folynak...","id":"202012__koronavirus_oltas_es_gyogyszer__ebola_es_malaria_utan__emelnek_atetet__lazas_sietseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d03c462-c6fc-4d9f-aadc-9cecdcb121f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7151dc-a835-4354-95f6-b399e0d58c60","keywords":null,"link":"/360/202012__koronavirus_oltas_es_gyogyszer__ebola_es_malaria_utan__emelnek_atetet__lazas_sietseg","timestamp":"2020. március. 21. 08:15","title":"Mikor lesz oltás és gyógyszer a koronavírus ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki a következő hetekben otthonról dolgozik vagy tanul, az legalább a bejárás idejét mindenképpen megspórolhatja. Mutatunk két olyan alkalmazást, mellyel heti néhány óra ráfordítással összehozható egy kis mellékes. Az egyikhez elég jól tudni angolul, a másiknál már profinak kell lenni matekból is.","shortLead":"Aki a következő hetekben otthonról dolgozik vagy tanul, az legalább a bejárás idejét mindenképpen megspórolhatja...","id":"202012_osztondijprogramok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4dae5b-08a1-42cc-83ed-e17b6d32598f","keywords":null,"link":"/360/202012_osztondijprogramok","timestamp":"2020. március. 22. 11:30","title":"Két lehetőség, mellyel otthonról is összehozhat magának pár ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 12 személyt helyeztek karanténba Zalaszentgróton, ahol korábban a polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van helyi koronavírusos beteg. Ott jártunk.","shortLead":"Már 12 személyt helyeztek karanténba Zalaszentgróton, ahol korábban a polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van...","id":"20200322_Zalaszentgrot_is_megkuzd_a_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713f036-f8aa-4118-af4b-d36e9ed0b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Zalaszentgrot_is_megkuzd_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 22. 12:29","title":"Tizenketten karanténban - Zalaszentgrót is megküzd a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szlávik doktor az Operatív Törzs tájékoztatóján azt mondta, 49 koronavírusos beteget ápolunk a Szent László Kórházban, heten szorulnak intenzív ellátásra","shortLead":"Szlávik doktor az Operatív Törzs tájékoztatóján azt mondta, 49 koronavírusos beteget ápolunk a Szent László Kórházban...","id":"20200322_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_vasarnapi_tajekoztatasa__percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e0fae8-ef59-4718-9ce2-b3d54a224908","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_vasarnapi_tajekoztatasa__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 22. 14:09","title":"Koronavírus: két hete van lélegeztetőgépen egy magyar beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták, hogy a típus mostantól már kizárólag 3 hengeres motorokkal készül.","shortLead":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták...","id":"20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1836a-354d-467b-b441-eb49c7bd3c84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. március. 22. 10:00","title":"Lefertőtlenítettük és kipróbáltuk az éhezőbajnok új Opel Astra kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci elit-világbajnokságot.","shortLead":"A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci...","id":"20200321_Elmarad_a_jegkorongvilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f875e30e-6330-47c5-9a88-d6d18d64bff5","keywords":null,"link":"/sport/20200321_Elmarad_a_jegkorongvilagbajnoksag","timestamp":"2020. március. 21. 16:01","title":"Elmarad a jégkorong-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]