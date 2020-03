Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány leállítja a teljes ipari termelést, miután szombaton minden korábbinál többen hunytak el koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"Az olasz kormány leállítja a teljes ipari termelést, miután szombaton minden korábbinál többen hunytak el...","id":"20200322_Olaszorszagban_minden_munkat_leallitanak_ami_nem_letfontossagu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ef456-7767-487f-a40d-e8ccc18568fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszagban_minden_munkat_leallitanak_ami_nem_letfontossagu","timestamp":"2020. március. 22. 07:34","title":"Olaszországban minden munkát leállítanak, ami nem létfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínai Kulturális Örökség Hivatal körlevélben kérte fel a múzeumokat Kína-szerte, hogy gyűjtsék össze, és őrizzék meg az ország koronavírus-járvány elleni küzdelmének emlékeit.","shortLead":"A Kínai Kulturális Örökség Hivatal körlevélben kérte fel a múzeumokat Kína-szerte, hogy gyűjtsék össze, és őrizzék meg...","id":"20200322_Gyujtik_a_jarvany_emlekeit_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bce1eb4-4cdd-4574-a327-7df427581473","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Gyujtik_a_jarvany_emlekeit_Kinaban","timestamp":"2020. március. 22. 14:56","title":"Gyűjtik a járvány emlékeit Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. 