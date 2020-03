Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem vasárnap közzétette a friss járványügyi adatokat.","shortLead":"Az olasz polgári védelem vasárnap közzétette a friss járványügyi adatokat.","id":"20200322_Olaszorszag_Sok_a_halott_es_a_fertozott_de_kicsivel_jobb_a_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38816e05-e1b8-4d9c-bb2a-9010bce9183b","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszag_Sok_a_halott_es_a_fertozott_de_kicsivel_jobb_a_helyzet","timestamp":"2020. március. 22. 18:22","title":"Olaszország: 651 vírusos beteg halt meg egy nap alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 79 éves operaénekes maga jelentette be a hírt. ","shortLead":"A 79 éves operaénekes maga jelentette be a hírt. ","id":"20200322_Placido_Domingo_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ad2887-d125-457b-b9e4-b4ae100e2f1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Placido_Domingo_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 22. 17:23","title":"Plácido Domingo koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje.","id":"20200322_Angela_Merkel_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d81dfe7-ab72-4333-9a8c-41e6b551220c","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Angela_Merkel_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 19:04","title":"Angela Merkel házi karanténba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító, lejáró hivatalos okmányokat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).","shortLead":"Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító...","id":"20200322_Okmanyhiany_most_nem_buntetnek_a_jarmuveken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9fba5-dad0-4fd2-b43e-8e1736b2037f","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Okmanyhiany_most_nem_buntetnek_a_jarmuveken","timestamp":"2020. március. 22. 10:42","title":"Okmányhiány miatt most nem büntetnek a járműveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40303621-9ae3-401c-abe8-7f04ea07378d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Paolo Maldini és fia, Daniel Maldini is elkapta a fertőzést.","shortLead":"Paolo Maldini és fia, Daniel Maldini is elkapta a fertőzést.","id":"20200322_Koronavirusfertozott_az_AC_Milan_legendaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40303621-9ae3-401c-abe8-7f04ea07378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8602040a-d407-4a0f-9e50-77fc73a4691a","keywords":null,"link":"/sport/20200322_Koronavirusfertozott_az_AC_Milan_legendaja","timestamp":"2020. március. 22. 08:02","title":"Koronavírus-fertőzött az AC Milan legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b379df9-dd0d-46f8-9e1e-a84f9ed2de99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nálunk már 131, a világban már több mint 307 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Olaszországban minden eddiginél szigorúbb intézkedéseket hoztak a járvány visszaszorítására. Közben Magyarországon a fideszes többség a járványhelyzet ürügyén azt tervezi, hogy korlátlan hatalommal ruházza fel a miniszterelnököt. Hírek a koronavírusról percről percre.","shortLead":"Nálunk már 131, a világban már több mint 307 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Olaszországban minden...","id":"20200322_Szinte_teljesen_leall_Olaszorszag_Afrikaban_is_terjed_a_virus__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b379df9-dd0d-46f8-9e1e-a84f9ed2de99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4f74c0-ebd4-4f09-a912-dcafc18b9c98","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Szinte_teljesen_leall_Olaszorszag_Afrikaban_is_terjed_a_virus__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 22. 08:58","title":"Szinte teljesen leáll Olaszország, Afrikában is terjed a vírus, de nálunk is - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","shortLead":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","id":"20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a3a68-2b61-4fad-b61f-fb57a2472b43","keywords":null,"link":"/sport/20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","timestamp":"2020. március. 23. 07:25","title":"Elkerülhetetlenné vált a tokiói olimpia elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. A péntek este benyújtott törvényjavaslatról indított online szavazást a Facebookon a Medián, az eredmény szerint a nagy többség szerint kell valamilyen határidőt szabni. ","shortLead":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg...","id":"20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17ecbe-889b-44f4-8256-05d3eb0e7b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","timestamp":"2020. március. 23. 14:23","title":"Medián: A nagy többség a határidő nélküli felhatalmazás ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]