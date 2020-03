A koronavírus járvány kitörése után hosszú sorokban kezdtek várakozni az emberek az Egyesült Államok fegyverüzletei előtt, írta meg múlthéten az AP hírügynökség. Hétfőn a Reuters is hasonló jelenségről számolt be – ám ezúttal Magyarországon. Tudósítóik Budapesten, egy külvárosi bevásárlóközpont fegyverboltja előtt elegyedtek szóba a sorban állókkal, majd az üzlet tulajdonosával is. A szóban forgóval együtt összesen három fegyverboltot működtető Vass Gábor arról nyilatkozott:

Ötször annyit adunk el, mint egy átlagos márciusban. Tizenötször annyit is eladhatnánk, ha lenne még gumilövedékes fegyverünk, de kifogytunk belőlük.

A gumilövedékes fegyverek a boltokból és gyártóktól is teljesen kifogytak – korábban erről számolt be kereskedőkre hivatkozva az RTL Híradó is. Vass azt is megjegyezte, mindent visznek az emberek, amit engedély nélkül kapni lehet, még a számszeríjakat is. A hírügynökségnek nyilatkozó egyik vevőjelölt pedig arról beszélt: ha az üzletekben áruhiány lesz, az emberek egyszerűen elveszik majd, amire szükségük van, és a rendőrség nem tud majd minden lopásnak utána járni.

Ezek szerint nem mindenkit sikerült megnyugtatnia a kormánynak azzal, hogy a karácsonyi vásárokhoz hasonlóan, most is katonai járőröket vezényeltek ki az utcákra.

A Reuters úgy tudja, az egész közép-kelet-európai régióban megugrott a kereslet az engedély nélkül tartható fegyverek iránt. A cseheknél két számjegyű a kereslet növekedése, teszik hozzá. Mind Magyarországon, mind az ugyancsak nagyjából 10 milliós Csehországban 300 ezer körüli azoknak a száma, akik engedéllyel tarthatnak fegyvert.

A hírügynökségnek nem ez volt az egyetlen magyarországi riportja: arról is tudósítottak, hogy az országban rengetegen ajánlják fel ingyenes segítségüket egészségügyi dolgozóknak vagy időseknek.