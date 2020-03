Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe került, gyermekét nevelő kollégájának. A Facebookon közzétett felhívásának szerinte akkor lenne értelme, ha többen is csatlakoznának az ügyhöz.","shortLead":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b387899-d54c-4a87-98d8-c02ca6bbaaad","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","timestamp":"2020. március. 23. 09:59","title":"A koronavírus a szolidaritás eddig nem látott formáit is mozgósítja a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese, a csehországi válságstáb elnöke vasárnap este a közszolgálati hírtelevízióban (CT24).","shortLead":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be...","id":"20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5965f7b-bfbc-42b3-ace5-925e3d9c92e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 23. 05:05","title":"Csehországban is van már halott, Törökországban nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. A péntek este benyújtott törvényjavaslatról indított online szavazást a Facebookon a Medián, az eredmény szerint a nagy többség szerint kell valamilyen határidőt szabni. ","shortLead":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg...","id":"20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17ecbe-889b-44f4-8256-05d3eb0e7b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","timestamp":"2020. március. 23. 14:23","title":"Medián: A nagy többség a határidő nélküli felhatalmazás ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli, a hatóságok megteszik a morális és jogi szempontból szükséges lépéseket.","shortLead":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli...","id":"20200322_Azonnali_hatallyal_eljarast_indit_az_orvosi_kamara_a_koronavirusos_szegedi_orvos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de84c161-0015-4f36-ab88-5bd8850e5f97","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Azonnali_hatallyal_eljarast_indit_az_orvosi_kamara_a_koronavirusos_szegedi_orvos_ellen","timestamp":"2020. március. 22. 15:29","title":"Azonnali hatállyal eljárást indít az orvosi kamara a koronavírusos szegedi orvos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik: ez is egyik mutatója annak, hogy Kínában lassan visszatérnek a dolgok a régi kerékvágásba.","shortLead":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik...","id":"20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146c1bf5-9337-4368-85a6-18348a53d264","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","timestamp":"2020. március. 23. 10:03","title":"Ez is bizonyítja, hogy Kínában kezd normalizálódni a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre több rendezvényt tiltanak be, ők is kénytelenek elhalasztani tavaszi esküvőiket. A lemondásokat az egész üzletág megsínyli. Megnéztük, hogy a cukrászoktól a menyasszonyi ruhaszalonokig, ki hogyan vészeli át a kényszerpihenőt.","shortLead":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre...","id":"20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc9d3c-65b0-4460-b33e-f6d29cfe9d80","keywords":null,"link":"/elet/20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","timestamp":"2020. március. 22. 17:00","title":"Mi lesz az esküvőkkel a koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08","c_author":"HVG","category":"360","description":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért kommunista támadásokra.","shortLead":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért...","id":"202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85063744-5095-4a80-bacb-5abbec27fc2f","keywords":null,"link":"/360/202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","timestamp":"2020. március. 22. 14:45","title":"Lefejezések – így reagált Márai Sándor a Rákosi-éra szitokáradataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében, de ehhez a munkavállalók beleegyezésére is szükségük van. Néhány jellemző példán keresztül megpróbáljuk bemutatni, hogy egyes helyzetekben milyen jogok illetik meg a dolgozókat. Az biztos, hogy a rendkívüli helyzet miatt mindkét fél részéről óriási kompromisszumkészségre lesz szükség, és azzal is számolni kell, hogy bonyolult munkaügyi perek jöhetnek, annyira szokatlan a helyzet - figyelmeztetnek a munkajogászok.","shortLead":"A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében...","id":"20200321_Szabadsagolas_felmondas_karanten_koronavirus_munkavallalo_munkaltato_jogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020b1a0-ae90-4856-a1b3-95793e56a88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Szabadsagolas_felmondas_karanten_koronavirus_munkavallalo_munkaltato_jogok","timestamp":"2020. március. 23. 17:30","title":"Szabadságolás, felmondás, karantén: mit tehet egy dolgozó koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]