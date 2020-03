Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt majd ötödével nőtt a fertőzöttek száma, már több mint négyezren vannak.","shortLead":"Egy nap alatt majd ötödével nőtt a fertőzöttek száma, már több mint négyezren vannak.","id":"20200323_Ausztriaban_egy_nap_alatt_12en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e52da9-de6d-4186-8e3b-e097b437b5e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Ausztriaban_egy_nap_alatt_12en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 23. 19:21","title":"Ausztriában egy nap alatt 12-en haltak meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel százezer ember felgyógyult a betegségből.","shortLead":"Közel százezer ember felgyógyult a betegségből.","id":"20200323_Koronavirus15_ezerhez_kozelit_a_halottak_340_000hez_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac2a67-8ec2-4588-9040-83f7ee9517eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Koronavirus15_ezerhez_kozelit_a_halottak_340_000hez_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 23. 06:42","title":"Koronavírus: 15 ezerhez közelít a halottak, 340 000-hez a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett már szexuális erőszak ügyében, és ő képviseli a Viking szállodahajó kapitányát is. Szerinte az ügyvédeket a rendszerváltás óta nem támadta így a politika, mint most. HVG-portré.","shortLead":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett...","id":"202012_toth_m_gabor_ugyved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b83cb4-8cfd-436b-91ee-88641a33e71d","keywords":null,"link":"/360/202012_toth_m_gabor_ugyved","timestamp":"2020. március. 23. 11:00","title":"\"Én vagyok az egyetlen szereplő a teljes államhatalommal szemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel a kormány diktatúrát akar-e létrehozni. De szerinte ártanak az olyan elképesztő mondatok is, amelyek az ellenzéket azzal vádolják, hogy a vírusnak drukkol.","shortLead":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6387a21f-cdef-4a40-91b7-8c341c825c49","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 12:05","title":"Török Gábor: A kormány tetteiben \"több az improvizáció, mint az ördögi ravaszság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c930adc-c6ce-467a-b644-d587fa5ce406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vasárnap életbe lépett rendelet alapján a milánói pályaudvaron már megakadályozta a hatóság, hogy a déli városokba induljanak az emberek.","shortLead":"Egy vasárnap életbe lépett rendelet alapján a milánói pályaudvaron már megakadályozta a hatóság, hogy a déli városokba...","id":"20200322_Olaszorszagban_megtiltottak_hogy_barki_elutazzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c930adc-c6ce-467a-b644-d587fa5ce406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e9e53-6fb5-4954-a677-42d0a7e8299d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszagban_megtiltottak_hogy_barki_elutazzon","timestamp":"2020. március. 22. 19:57","title":"Megtiltotta egy olasz rendelet, hogy bárki elhagyja a települést, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mértékben csökkenhet a következő hetekben az európai internetes adatforgalom, miután a Facebook bejelentette, nagyjából 288 millió felhasználó számára válnak – átmenetileg – rosszabb képminőségűvé a videók.","shortLead":"Jelentős mértékben csökkenhet a következő hetekben az európai internetes adatforgalom, miután a Facebook bejelentette...","id":"20200323_facebook_instagram_rossz_kepminoseg_koronavirus_jarvany_adatforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f584b5-99e0-4139-a1cd-5da77aa3c381","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_facebook_instagram_rossz_kepminoseg_koronavirus_jarvany_adatforgalom","timestamp":"2020. március. 23. 13:03","title":"A Facebook és az Instagram is ront a képminőségen a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3d622-d96c-4ad3-a4e8-5846f06ed3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 23. 07:12","title":"Koronavírus: 36 újabb fertőzött, elhunyt egy idős férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","shortLead":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","id":"20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cf37a-8d15-4104-b0c2-de30681ee6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","timestamp":"2020. március. 23. 16:03","title":"Még akadozik a VW elektromosautó-ágazata, de már sportmodellt ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]