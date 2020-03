Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval, amíg nem rendeződik a helyzet.","shortLead":"Karácsony Gergely folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval, amíg nem rendeződik...","id":"20200323_Elmarad_a_Fovarosi_Kozgyules_marciusi_ulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ccf67c-fcf2-4410-a5e5-f02776b12e57","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Elmarad_a_Fovarosi_Kozgyules_marciusi_ulese","timestamp":"2020. március. 23. 14:44","title":"Elmarad a Fővárosi Közgyűlés ülése a járványveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","shortLead":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","id":"20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cf37a-8d15-4104-b0c2-de30681ee6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","timestamp":"2020. március. 23. 16:03","title":"Még akadozik a VW elektromosautó-ágazata, de már sportmodellt ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a10f5c3-0641-4b8c-b602-b44aff8198f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon kemény intézkedéseket jelentett be Boris Johnson miniszterelnök.","shortLead":"Nagyon kemény intézkedéseket jelentett be Boris Johnson miniszterelnök.","id":"20200323_NagyBritanniaban_mostantol_csak_a_legszuksegesebb_esetekben_lehet_az_utcara_lepni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a10f5c3-0641-4b8c-b602-b44aff8198f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17d904e-93cb-431e-a942-31e0184c924e","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_NagyBritanniaban_mostantol_csak_a_legszuksegesebb_esetekben_lehet_az_utcara_lepni","timestamp":"2020. március. 23. 22:18","title":"Nagy-Britanniában mostantól csak a legszükségesebb esetekben lehet az utcára lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","shortLead":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cf50d-64eb-4194-883f-c82209e3e909","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","timestamp":"2020. március. 23. 12:23","title":"Koronavírus-fertőzött magyar fiút regisztráltak Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a46de05-1f31-490b-b401-94bc723af3a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyüzemi, mesterséges intelligenciával megtámogatott vizsgálóállomást fejlesztettek, ami még a javítás költségét is kiszámolja. ","shortLead":"Nagyüzemi, mesterséges intelligenciával megtámogatott vizsgálóállomást fejlesztettek, ami még a javítás költségét is...","id":"20200323_autos_rontgen_javitas_szerviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a46de05-1f31-490b-b401-94bc723af3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da9a18b-4b78-4c3d-9470-aa6f263bc4f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_autos_rontgen_javitas_szerviz","timestamp":"2020. március. 23. 14:58","title":"Ez az autós „röntgen” másodpercek alatt megmutatja, milyen állapotban van egy kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08","c_author":"HVG","category":"360","description":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért kommunista támadásokra.","shortLead":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért...","id":"202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85063744-5095-4a80-bacb-5abbec27fc2f","keywords":null,"link":"/360/202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","timestamp":"2020. március. 22. 14:45","title":"Lefejezések – így reagált Márai Sándor a Rákosi-éra szitokáradataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f84a5e2-b285-4c1b-b79f-c608e8f4a75c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus miatt leállítja utasszállító járatait a világ egyik legnagyobb légitársasága. A teherjáratok tovább üzemelnek.","shortLead":"A koronavírus miatt leállítja utasszállító járatait a világ egyik legnagyobb légitársasága. A teherjáratok tovább...","id":"20200322_Nem_szallit_utasokat_az_Emirates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f84a5e2-b285-4c1b-b79f-c608e8f4a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f481509-90dd-4f80-97ef-47726b6959d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Nem_szallit_utasokat_az_Emirates","timestamp":"2020. március. 22. 16:03","title":"Nem szállít utasokat az Emirates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","shortLead":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","id":"20200324_forma1_f1_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac48f09-4778-45d1-9994-7e2938b394c6","keywords":null,"link":"/sport/20200324_forma1_f1_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:51","title":"Akár 7 futammal is rövidebb lehet a Forma–1 idei szezonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]