[{"available":true,"c_guid":"88036534-3414-43d4-ba35-b0ffc70a8b9e","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"A pénzzavarban lévő munkáltatók most is csak közös megegyezéssel válhatnak meg várandós, vagy szülési, illetve a gyermekgondozás miatt szabadságon lévő munkavállalóiktól. Ennek aláírására pedig nem kötelezhető az alkalmazott, figyelmeztet az Adózóna.","shortLead":"A pénzzavarban lévő munkáltatók most is csak közös megegyezéssel válhatnak meg várandós, vagy szülési, illetve...","id":"20200323_adozona_koronavirus_felmondas_kismamak_kozos_megegyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88036534-3414-43d4-ba35-b0ffc70a8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4fdfdd-e788-47e9-b9b7-780332d02d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_adozona_koronavirus_felmondas_kismamak_kozos_megegyezes","timestamp":"2020. március. 23. 14:19","title":"Hiába a rendkívüli helyzet, most sem lehet kismamákat kirúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval, amíg nem rendeződik a helyzet.","shortLead":"Karácsony Gergely folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval, amíg nem rendeződik...","id":"20200323_Elmarad_a_Fovarosi_Kozgyules_marciusi_ulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ccf67c-fcf2-4410-a5e5-f02776b12e57","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Elmarad_a_Fovarosi_Kozgyules_marciusi_ulese","timestamp":"2020. március. 23. 14:44","title":"Elmarad a Fővárosi Közgyűlés ülése a járványveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5b1a5-7749-41bc-a635-df812bc22f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz származású műsorvezető, étteremtulajdonos szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem egy próba a társadalomnak, hogy tudja-e tisztelni az időseket.\r

