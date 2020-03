Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírus-járvány szerdai adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírus-járvány szerdai adatait.","id":"20200325_Olaszorszag_koronavirus_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e0f3f-7764-4a5b-a699-c256733df3dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Olaszorszag_koronavirus_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 25. 18:13","title":"Olaszország: kissé csökkent a koronavírustól elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","shortLead":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","id":"20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d47354-7d4b-427e-ad92-ad266edf93e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","timestamp":"2020. március. 25. 19:52","title":"Két koronavírusos beteget kezelnek a kisvárdai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","shortLead":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","id":"20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e258b-36f3-45cc-b55f-ef1133eedc61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","timestamp":"2020. március. 25. 09:35","title":"Lekapcsolt fényszóróval akart menekülni egy autós, az árokban végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós szám.","shortLead":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós...","id":"20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac6d23-8fd3-4e51-8e16-1ad187beb14e","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","timestamp":"2020. március. 25. 17:20","title":"500-600 ezer olasz koronavírus-fertőzött lehet valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök szerint rövidesen egy vírusellenes szer klinikai tesztjébe fognak, amely alkalmas lehet a koronavírus kezelésére.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint rövidesen egy vírusellenes szer klinikai tesztjébe fognak, amely alkalmas lehet a koronavírus...","id":"20200324_donald_trump_amerika_koronavirus_gyogyszer_ellenszer_malaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd4cf13-ccdd-43c1-a66c-9d7607e99efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_donald_trump_amerika_koronavirus_gyogyszer_ellenszer_malaria","timestamp":"2020. március. 24. 08:38","title":"Trump: Van egy gyógyszerünk, hamarosan emberen is kipróbáljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maradj otthon, dolgozz otthonról – a jelenlegi helyzetben sokan élnek a streaming lehetőségével. Óriási a terhelés, így a szolgáltatóknak is lépniük kell.","shortLead":"Maradj otthon, dolgozz otthonról – a jelenlegi helyzetben sokan élnek a streaming lehetőségével. Óriási a terhelés...","id":"20200324_disney_plus_amazon_europai_streaming_kepminoseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dcba74-b097-4515-8714-8f488185695a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_disney_plus_amazon_europai_streaming_kepminoseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 09:33","title":"A Disney és az Amazon is rontja a kép minőségét, hogy jobb legyen az internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. \r

","shortLead":"Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. \r

","id":"20200325_koronavirus_jarvany_szajmaszk_orszagos_onkologiai_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e8c72-829d-47cc-a735-4d8a21b02103","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_jarvany_szajmaszk_orszagos_onkologiai_intezet","timestamp":"2020. március. 25. 05:57","title":"Spórolnak a maszkokkal az Országos Onkológiai Intézetben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Miközben a hagyományos nagyvállalati struktúrában a csapatok mérete a projektek fontosságával arányos, a startup szférában a kis csapatokban hisznek. ","shortLead":"Miközben a hagyományos nagyvállalati struktúrában a csapatok mérete a projektek fontosságával arányos, a startup...","id":"20200325_Miert_lehetnek_egyedulalloan_hatekonyak_a_kis_csapatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66ab104-ac90-4519-b8c6-5e1978bc1c39","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200325_Miert_lehetnek_egyedulalloan_hatekonyak_a_kis_csapatok","timestamp":"2020. március. 25. 19:15","title":"Miért lehetnek egyedülállóan hatékonyak a kis csapatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]