Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében már nem lesz belsőégésű motor.","shortLead":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében...","id":"20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a53cf56-089b-4cbd-836a-0621cf3ed0be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","timestamp":"2020. március. 25. 07:59","title":"Búcsúzik a V12 biturbó: az új 7-es BMW csúcsmodellje tisztán elektromos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve szervezze meg az Oroszországban tartózkodó ukrán, illetve az Ukrajnában lévő orosz állampolgárok hazaszállítását.","shortLead":"Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94182904-5655-469b-958e-bb964736cc33","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_ukrajna","timestamp":"2020. március. 24. 18:44","title":"Oroszország visszaszállítja az ukrán állampolgárokat Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt fertőzöttről tudni. Eközben a világ is tovább küzd a betegséggel. Franciaországban például 40 ezer egészségügyi tartalékost és 100 ezer önkéntest küldenek a \"frontra\". Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt...","id":"20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d87f9b4-15b6-4b74-9c5a-4e19819c0e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 07:34","title":"35 újabb magyarországi fertőzött, a járványügy egyik vezetőjénél is pozitív lett a teszt – hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét végére 70 ezerre nőhet a fertőzöttek száma. A szakértők szerint legalább tízszeres a különbség a teszttel kimutatott és a tényleges esetek száma között.","shortLead":"A hét végére 70 ezerre nőhet a fertőzöttek száma. A szakértők szerint legalább tízszeres a különbség a teszttel...","id":"20200325_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd29ce85-b696-49ec-a794-68659ff52bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 13:09","title":"Már 30 ezernél több fertőzött és 164 halott van Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a3e777-9e76-4cf1-bc53-e63a07e074d5","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A gyermekük miatt otthonmaradók számára táppénz biztosításával, a fizetés nélküli szabadság szolgálati időként való elismerésével, a fogyasztás élénkítése érdekében pedig kamatmentes kölcsönökkel kellene enyhíteni a mostani válsághelyzetet – véli Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. A szakember szerint felelőtlenség lenne megjósolni, hány ember veszítheti el az állását, de az biztos, bizonyos ágazatok már most is túl vannak a tűréshatáron. Interjú.","shortLead":"A gyermekük miatt otthonmaradók számára táppénz biztosításával, a fizetés nélküli szabadság szolgálati időként való...","id":"20200325_Meszaros_Melinda_Ha_junius_vegeig_nincs_valtozas_nagy_baj_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a3e777-9e76-4cf1-bc53-e63a07e074d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e033ba-5c6b-4fb1-82f2-0b8699fe15dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Meszaros_Melinda_Ha_junius_vegeig_nincs_valtozas_nagy_baj_lehet","timestamp":"2020. március. 25. 06:30","title":"\"Ha június végéig nincs változás, nagy baj lehet a gazdaságban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"B. Nagy László korábban az igazoltan koronavírusos szegedi orvossal vett részt egy eseményen. ","shortLead":"B. Nagy László korábban az igazoltan koronavírusos szegedi orvossal vett részt egy eseményen. ","id":"20200324_koronavirus_b_nagy_laszlo_hazi_karanten_fidesz_politikus_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6d419-7202-4c04-abe0-6e6fda01d4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_b_nagy_laszlo_hazi_karanten_fidesz_politikus_parlament","timestamp":"2020. március. 24. 18:34","title":"Kedden is elhagyta a házi karantént a Fidesz politikusa, bement a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Fokasz Oresztész, Gáti Júlia, Gergely Márton, Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Pálmai Erika","category":"360","description":"A magyar ellátórendszer minden betegségét felszínre hozta a koronavírus elleni védekezés. Hiányzik a megfelelő képzés, információáramlás, védőfelszerelés. Bár nincs hiány odaadó szakemberekből, a stressz miatt már most sokan ingerültek. A neheze pedig még csak eztán jön.","shortLead":"A magyar ellátórendszer minden betegségét felszínre hozta a koronavírus elleni védekezés. Hiányzik a megfelelő képzés...","id":"202013__lathatatlanul_terjed_a_jarvany__hianyzo_nyugdijasok__szukos_keszletek__korhaz_avirus_szelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7ad52-876b-4a8e-a3a9-0aa0575b9b9a","keywords":null,"link":"/360/202013__lathatatlanul_terjed_a_jarvany__hianyzo_nyugdijasok__szukos_keszletek__korhaz_avirus_szelen","timestamp":"2020. március. 26. 07:00","title":"Nagy magyar egészségügyi leltár a túlerővel támadó vírus árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza.\r

\r

","shortLead":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit...","id":"20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a094f9-9e49-4e2f-974d-4a4b45048ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","timestamp":"2020. március. 25. 17:00","title":"Itt vannak a Libri irodalmi díj döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]