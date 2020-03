Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81867482-fd16-40c4-9993-20ac3613ee82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint \"személyes és szakmai okok\" miatt jelentette be távozását Costache. A román média szerint a kormányfő menesztette.","shortLead":"A miniszterelnök szerint \"személyes és szakmai okok\" miatt jelentette be távozását Costache. A román média szerint...","id":"20200326_koronavirus_romania_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81867482-fd16-40c4-9993-20ac3613ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe952320-75ac-4ea8-bef9-3cf1e9d9f575","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_romania_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2020. március. 26. 11:56","title":"Lemondott a román egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","shortLead":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","id":"20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fb8e0-f325-4e07-b7c6-87917617c94e","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 26. 07:13","title":"Csaknem félmillióan fertőződtek már meg világszerte a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69cdbab-e100-40bf-a8fb-6bb2550130f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónappal ezelőtt (egy egészen más világban) még biztosra vettük, hogy az idei iPhone-ok között ott lesz az 5G-s változat is. Azután jött a koronavírus, és borulhat minden.","shortLead":"Pár hónappal ezelőtt (egy egészen más világban) még biztosra vettük, hogy az idei iPhone-ok között ott lesz az 5G-s...","id":"20200326_apple_5g_iphone_csuszas_megjelenes_piacra_kuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69cdbab-e100-40bf-a8fb-6bb2550130f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822dbfbe-8bb1-4068-81e5-804d970c7a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_apple_5g_iphone_csuszas_megjelenes_piacra_kuldes","timestamp":"2020. március. 26. 19:03","title":"Lehet, hogy nem lesz idén 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírták a papírokat, a fővárosnak 9 milliárdért nem kellett az épület. ","shortLead":"Aláírták a papírokat, a fővárosnak 9 milliárdért nem kellett az épület. ","id":"20200325_Az_orosz_hatteru_beruhazasi_banke_lett_Europa_legpatinasabb_irodahaza_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708b0593-c940-47a9-b127-aa4e76186e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Az_orosz_hatteru_beruhazasi_banke_lett_Europa_legpatinasabb_irodahaza_Budapesten","timestamp":"2020. március. 25. 10:20","title":"Az orosz hátterű beruházási banké lett Európa legpatinásabb irodaháza Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","shortLead":"Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","id":"20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d25bde8-08bd-46f4-8596-a81575a1044c","keywords":null,"link":"/360/20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","timestamp":"2020. március. 25. 16:00","title":"Sok a buktatója az otthoni irodának – Videón néhány tipp, amivel elkerülhetjük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezen bírják a nevelők a terhelést és elég eszköz sincs.","shortLead":"Nehezen bírják a nevelők a terhelést és elég eszköz sincs.","id":"20200326_gyermekotthon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91643ea-35dd-400a-adb0-fc04a299bed7","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_gyermekotthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 20:42","title":"Egyre nehezebben kezelik a gyermekotthonokban a kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik, 2022-ről szól.","shortLead":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik...","id":"20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7124a9-647b-4af6-8362-80e6c2da3bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 09:01","title":"Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494b6d82-5e63-4c50-bca8-a5fcf032e532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kialakult helyzet miatt idén a tervezettnél jóval hamarabb kiküldik az utakra a mentőmotorosokat, akik most azonban sürgős segítségre szorulnak.","shortLead":"A kialakult helyzet miatt idén a tervezettnél jóval hamarabb kiküldik az utakra a mentőmotorosokat, akik most azonban...","id":"20200325_motoros_mentok_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494b6d82-5e63-4c50-bca8-a5fcf032e532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef870ef6-2c54-4319-8751-32e405a53994","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_motoros_mentok_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 16:37","title":"Motorosmaszkokat és szabad utat kérnek a koronavírus ellen küzdő mentőmotorosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]