[{"available":true,"c_guid":"a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 fős parlamenti frakció mindegyik tagja egymilliót ajánlott fel a fizetéséből. Fertőtlenítő- és tisztítószereket vesznek majd a pénzből.","shortLead":"A 15 fős parlamenti frakció mindegyik tagja egymilliót ajánlott fel a fizetéséből. Fertőtlenítő- és tisztítószereket...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_mszp_egeszsegugy_felajanlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07729f-4b78-4705-a95a-823f757ee326","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_mszp_egeszsegugy_felajanlas","timestamp":"2020. március. 26. 14:46","title":"15 milliót ajánlott fel az MSZP az egészségügyben dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés ügyében a kormány.","shortLead":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés...","id":"20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17cc2a8-c6fc-42b5-94db-363290a5242d","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 27. 13:01","title":"Azonnali home office-t kérnek Orbántól a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","shortLead":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","id":"20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeffa43-6c4a-4f6f-9d81-9e8c904b797d","keywords":null,"link":"/elet/20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","timestamp":"2020. március. 26. 11:08","title":"A koronaburger az új sláger egy vietnami étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt csúszó beruházásoknál egységes gyakorlatot sürgetnek a cégek, és a magyar–szerb határ ingázók előtti megnyitása is jól jönne a megrendült csongrádi cégeknek. A megyei iparkamarák gyűjtik a cégek víruskrízisben felgyűlt bajait.","shortLead":"A járvány miatt csúszó beruházásoknál egységes gyakorlatot sürgetnek a cégek, és a magyar–szerb határ ingázók előtti...","id":"20200327_Csongradi_vallalkozok_lobbiznak_hogy_nyissak_meg_hatart_a_szerbiai_ingazok_elott_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3929b-aef6-4c50-bce9-fbb65088a913","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Csongradi_vallalkozok_lobbiznak_hogy_nyissak_meg_hatart_a_szerbiai_ingazok_elott_is","timestamp":"2020. március. 27. 15:55","title":"Csongrádi vállalkozók lobbiznak, hogy nyissák meg határt a szerbiai ingázók előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu-hoz eljutott belső levelezés szerint a gyerekesek sem kaphatnak felmentést a bejárás alól, miközben az iskolába sem vihetik el őket.","shortLead":"A hvg.hu-hoz eljutott belső levelezés szerint a gyerekesek sem kaphatnak felmentést a bejárás alól, miközben...","id":"20200327_koronavirus_jarvany_innovacios_es_technologiai_miniszterium_otthoni_munkavegzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bc74fb-9700-4600-bee9-8456da3d4da2","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_jarvany_innovacios_es_technologiai_miniszterium_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. március. 27. 14:21","title":"Az ITM-nél csak az idősek és a várandósok dolgozhatnak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a megkérdezettek több mint harmada kifejezetten támogatja az elnököt.","shortLead":"Egy felmérés szerint a megkérdezettek több mint harmada kifejezetten támogatja az elnököt.","id":"20200327_Az_amerikaiak_tobbsege_szerint_Trump_jol_kezeli_a_valsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eee0218-2d26-4b4c-bdfc-9ce4480a2246","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Az_amerikaiak_tobbsege_szerint_Trump_jol_kezeli_a_valsagot","timestamp":"2020. március. 27. 21:14","title":"Az amerikaiak többsége szerint Trump jól kezeli a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag több mint 32 milliárd forintnyi dollárt érnek azok az információk, amelyeket még 2019 decemberében lopott el egy hacker az AMD-től. Könnyen lehet, hogy ingyen közzéteszi őket.","shortLead":"Állítólag több mint 32 milliárd forintnyi dollárt érnek azok az információk, amelyeket még 2019 decemberében lopott el...","id":"20200327_amd_hackertamadas_playstation_5_xbox_series_x_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd95838-c0f0-41d1-a285-32cc90322f16","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_amd_hackertamadas_playstation_5_xbox_series_x_adatlopas","timestamp":"2020. március. 27. 19:03","title":"Betört a hacker az AMD-hez, a PlayStation 5-ről és az új Xboxról is lopott információkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán államfő szerint választani kellett a járvány miatt a még külföldön maradt és az országon belül lévő 40 millió állampolgár biztonsága között.","shortLead":"Az ukrán államfő szerint választani kellett a járvány miatt a még külföldön maradt és az országon belül lévő 40 millió...","id":"20200326_ukrajna_hatarzar_zelenszkij_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f1e087-2132-4101-bde1-ab80f48d3794","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_ukrajna_hatarzar_zelenszkij_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 20:28","title":"Ukrajna még az ukránok előtt is lezárja határait pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]