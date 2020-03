Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","shortLead":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","id":"20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ac91c9-f9c4-4393-a835-62bcefd8598d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:33","title":"Az ausztrálok a tuberkulózis elleni védőoltással mennek neki a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f19e1f-0974-4b90-9305-c54182b875b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotást Gerry Hofstetter svájci fényművész készítette.","shortLead":"Az alkotást Gerry Hofstetter svájci fényművész készítette.","id":"20200327_svajc_hegy_maradj_otthon_fenymuvesz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f19e1f-0974-4b90-9305-c54182b875b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26126a28-81a0-4a9b-951d-23f93bbee8f8","keywords":null,"link":"/elet/20200327_svajc_hegy_maradj_otthon_fenymuvesz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 11:36","title":"Svájcban egy hegyre írták fel azt, hogy \"maradj otthon\" – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn kéne azt tartani. A koronavírus-járvány miatt több ország is lépett a héten: Magyarországon szombattól jön a kijárási korlátozás, Romániában a hét közepén korlátozták jelentősen az idősek mozgását. Hollandiában is felül kellett vizsgálni a korábbi szabályokat, mert a jó idő miatt egyre többen mentek az utcára. ","shortLead":"Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn...","id":"20200327_kijarasi_tilalom_koronavirus_jarvany_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59b0cec-ee5b-44b7-a931-1de33a5c34af","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_kijarasi_tilalom_koronavirus_jarvany_europa","timestamp":"2020. március. 27. 19:10","title":"Franciaországban két héttel kitolták a kijárási tilalmat, de máshol is szigorítottak a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre több divatcég maszkokat vagy orvosi felszerelést gyártana, a gond azonban nem is a jó szándék, hanem a megfelelő technológia és a speciális alapanyag hiánya. Sokan ráadásul nyerészkedni próbálnak azon, hogy mindenki maszkot akar vásárolni, így viszont oda nem jut, ahol valóban létfontosságú lenne: az egészségügybe. ","shortLead":"Egyre több divatcég maszkokat vagy orvosi felszerelést gyártana, a gond azonban nem is a jó szándék, hanem a megfelelő...","id":"20200327_koronavirus_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eb1895-2cd5-4830-94b1-52427c907d6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. március. 27. 20:00","title":"A Guccitól a hobbivarrónőkig mindenki maszkot gyárt, de biztos jó ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában eddig két fertőzöttről tudtak, egyikük belehalt a betegségbe.","shortLead":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában...","id":"20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1e8406-2f43-4a47-95ce-7fdde9fc09ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","timestamp":"2020. március. 27. 15:30","title":"Dél-Amerikában is beindult a járvány, Brazíliában egy nap alatt 20-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3b58c-05c4-4060-ad52-31a48beef2ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lindemann már jobban is érzi magát.","shortLead":"Lindemann már jobban is érzi magát.","id":"20200327_Negativ_lett_a_Rammstein_enekesenek_koronavirustesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3b58c-05c4-4060-ad52-31a48beef2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54418e5a-fa21-489d-8875-41f982cc4f44","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_Negativ_lett_a_Rammstein_enekesenek_koronavirustesztje","timestamp":"2020. március. 27. 20:49","title":"Negatív lett a Rammstein énekesének koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e93609-9df5-492e-983f-55217194c217","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fekete maszkot húztak a Polipölő szájára.","shortLead":"Egy fekete maszkot húztak a Polipölő szájára.","id":"20200327_Maszkot_kapott_egy_szobor_a_Karmelitakolostor_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e93609-9df5-492e-983f-55217194c217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13032d8-95db-4afa-ae98-a82fe9e15b02","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_Maszkot_kapott_egy_szobor_a_Karmelitakolostor_kozeleben","timestamp":"2020. március. 27. 21:40","title":"Maszkot kapott egy szobor a Karmelita-kolostor közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány és a jegybank újabb lépéseket jelentett be, hogy próbálja kisegíteni a gazdaságot, az Egyesült Államokban történelmi mértékű segélycsomagban egyezett meg a két nagy párt, a cégvezetők, közgazdászok és szakszervezetek pedig világszerte azt keresik, mi lehet elég egy ekkora válság kezelésére. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar kormány és a jegybank újabb lépéseket jelentett be, hogy próbálja kisegíteni a gazdaságot, az Egyesült...","id":"20200329_Es_akkor_koronavirus_jarvany_hitel_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c128ecab-e514-4fe7-ba71-32c5c9102e77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Es_akkor_koronavirus_jarvany_hitel_valsag","timestamp":"2020. március. 29. 07:00","title":"És akkor egy világ keresi a koronavírus gazdasági kárainak gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]