A felhatalmazási törvény elfogadásával Magyarország visszatért a rendszerváltás előtti időkhöz: a hatalom a valóság bemutatásáért is büntetheti az újságírókat, nyilatkozta Hargitai Miklós a Media1-nek.

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke idézte a frissen elfogadott törvényszöveget, mely szerint "aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Hargitai szerint a jogszabály nem tartalmazza, hogy mi számít „oly módon elferdítésnek”, ami úgymond akadályozza a védekezés eredményességét.

MÚOSZ elnöke hozzátette, hogy a kormánykommunikáció most a minél kevesebb konkrétum közlésére épül, és valamilyen módon ehhez alakítják a védekezés logikáját is. Az elnök szerint

nő az újságírók kockázata, a jelen helyzet nem vezet jóra, az állampolgároknak joga lenne ezekhez az információkhoz, legalábbis az alaptörvény és az uniós jog alapján, de mostantól kockázatot vállal egy újságíró, ha ezeket az adatokat megszerzi és közzéteszi.

Hargitai szerint ezzel mostantól az újságírók a személyes szabadságukat is kockára teszik, és bírói mérlegelésen múlik, hogy elítélhetik-e őket ezekért.

„Azt gondolom, hogy az újságírók minden körülmények között elsősorban a nyilvánosságnak és a nyilvánosságért tartoznak felelősséggel. A sajtószabadság Magyarországon mindig is elsősorban személyes tartás és bátorság kérdése volt. Mostantól fokozottabban így lesz – és természetesen alaposabb tényellenőrzésre, körültekintőbb forráskritikára, a bizonyító erejű dokumentumok gondosabb begyűjtésére és eltárolására lesz szükség. A munkánk minden bizonnyal nehezebb lesz, hiszen a törvényben megfogalmazott fenyegetés nem csak az újságírókat, hanem a potenciális nyilatkozókat, illetve szivárogtatókat is célba veszi, nekik is választaniuk kell a hatalmi érdek és a közérdek között.

A törvényhozók most megint olyan helyzetet teremtettek, hogy ez a két érdek elválik egymástól, ami egy demokráciában sosem vezet jóra

- nyilatkozta Hargitai a Media1-nek, hozzátéve, hogy ha egy újságíró a sokszínű és pártatlan tájékoztatás és tájékozódás jogának biztosítása érdekében bajba kerül, a MÚOSZ igyekszik jogi segítséget nyújtani neki ezután is.