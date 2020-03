Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d47927-f18b-44b2-a691-ccf6c8505190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csorbai Ferenc múlt héten azt mondta, a városban gócpont alakulhat ki, miután olyan embernél mutatták ki a vírust, aki több, mint 100 emberrel találkozhatott. Csorbait cáfolta az országos tisztifőorvos, valaki pedig feljelentette álhírterjesztés miatt. ","shortLead":"Csorbai Ferenc múlt héten azt mondta, a városban gócpont alakulhat ki, miután olyan embernél mutatták ki a vírust, aki...","id":"20200329_Kozveszellyel_fenyegtes_nyomozas_csorbai_koronavirus_feljelentes_gocpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8d47927-f18b-44b2-a691-ccf6c8505190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d7338b-261d-4b4f-a199-97685cc8952e","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Kozveszellyel_fenyegtes_nyomozas_csorbai_koronavirus_feljelentes_gocpont","timestamp":"2020. március. 29. 12:53","title":"Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt nyomoznak a mohácsi polgármester ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket kötvénykibocsátással finanszírozzák, mivel véleménye szerint az csak egy újabb szuverén adósságválsághoz vezetne, ráadásul az Európai Stabilitási Mechanizmus elég forrással rendelkezik.","shortLead":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket...","id":"20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ffff9-b7c8-406e-8fc2-f3d8d856a6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","timestamp":"2020. március. 29. 16:33","title":"Elbukni látszik az olaszok ötlete a gazdasági válság megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet – vallják A nemcselekvés című könyv szerzői. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy szerkesztett részletet, amely segíthet átvészelni a mostani helyzetet is.","shortLead":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet –...","id":"20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baecf9-e765-49fc-b486-fba230a1b582","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","timestamp":"2020. március. 29. 19:15","title":"Tanácsok koronavírus idejére: mit tanulhatunk magunkról az állandó várakozás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","shortLead":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","id":"20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89115082-fc97-46f4-bfc1-dda0f69ffd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","timestamp":"2020. március. 28. 17:29","title":"Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a vonatokon is - Hétfőtől menetrendváltozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban a hét utolsó napjára megközelítette a 60 ezret a fertőzöttek száma.","shortLead":"Németországban a hét utolsó napjára megközelítette a 60 ezret a fertőzöttek száma.","id":"20200329_Akar_60_ezer_nemet_fertozott_is_lehet_mar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be22416-6775-4665-98ff-b9e6131d850f","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Akar_60_ezer_nemet_fertozott_is_lehet_mar","timestamp":"2020. március. 29. 13:51","title":"Akár 60 ezer német fertőzött is lehet már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08f4c5b-7423-447a-992e-7f3a43d1d421","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kevés olyan hely van, ahol gyorsabban terjedhetnek a járványok, mint a hadseregekben: a katonák a laktanyákban és a támaszpontokon összezárva élnek, egymás mellett ülnek a harckocsikban és a repülőkben, s nem tarthatják be a másfél méteres távolságot, miközben az ellenség tüzel rájuk. A harckészültséget az is csökkenti, hogy a katonáknak egyre több országban kell segíteniük a polgári hatóságokat.","shortLead":"Kevés olyan hely van, ahol gyorsabban terjedhetnek a járványok, mint a hadseregekben: a katonák a laktanyákban és...","id":"202003289hadsereg_koronavirus_usa_nato_nemetorszag_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08f4c5b-7423-447a-992e-7f3a43d1d421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3897d9-14ad-4093-a8d3-012e3caf5a2c","keywords":null,"link":"/vilag/202003289hadsereg_koronavirus_usa_nato_nemetorszag_kina","timestamp":"2020. március. 29. 17:00","title":"Kezd több mint kellemetlenné válni a koronavírus a hadseregek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András polgármester teszteredménye hétfő délutánra készül el.","shortLead":"Dézsi Csaba András polgármester teszteredménye hétfő délutánra készül el.","id":"20200329_Koronavirus_gyor_jegyzo_dezsi_csaba_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035506a0-5e38-48fa-a85f-97de4c7aba86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_gyor_jegyzo_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2020. március. 29. 23:29","title":"Koronavírusos a győri jegyző, a polgármester is teszteltette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6854c05b-faac-4201-a6f7-f9849c9e5af2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Olcsóbb a csokoládé, de nem édesebb. Sőt a gyártónak keserű – kezdődik a máig tartó kelet-nyugati gyanakvás első fejezete.","shortLead":"Olcsóbb a csokoládé, de nem édesebb. Sőt a gyártónak keserű – kezdődik a máig tartó kelet-nyugati gyanakvás első...","id":"20200328_valutaunio_atvaltas_munkanelkuliseg_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_31","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6854c05b-faac-4201-a6f7-f9849c9e5af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319c1711-eac6-4539-9fb9-4969b121a9d6","keywords":null,"link":"/360/20200328_valutaunio_atvaltas_munkanelkuliseg_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_31","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Ajándékot kapnak a keletnémetek, mégis fanyalognak – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 31.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]