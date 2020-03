Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik embertelen körülmények között is helytállnak. A fiút kiengedték a karanténból. ","shortLead":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik...","id":"20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547cc1d6-e3f2-4d94-9be7-4b62cca07b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 15:17","title":"Tojással dobálták meg a karanténba zárt toldys diák nagymamájának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, az elrendelt elkülönítés április 6-ig tart.","shortLead":"Szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, az elrendelt elkülönítés április 6-ig tart.","id":"20200330_idosotthon_erd_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39add88a-2c8e-4ddb-a0f5-d67576d8f174","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_idosotthon_erd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 12:33","title":"Koronavírusos egy érdi idősotthon lakója, 90 ember van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet – vallják A nemcselekvés című könyv szerzői. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy szerkesztett részletet, amely segíthet átvészelni a mostani helyzetet is.","shortLead":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet –...","id":"20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baecf9-e765-49fc-b486-fba230a1b582","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","timestamp":"2020. március. 29. 19:15","title":"Tanácsok koronavírus idejére: mit tanulhatunk magunkról az állandó várakozás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","shortLead":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","id":"20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ac3ff2-59e8-4679-9a8e-de2e7616cbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","timestamp":"2020. március. 31. 10:01","title":"Szijjártó: Indulnak a gépek az Amerikában rekedt magyarokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","shortLead":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","id":"20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e213917-5349-4d1e-b658-1c11ceec0119","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","timestamp":"2020. március. 29. 13:37","title":"\"Ezt a fájdalmat tényleg semmihez sem tudom hasonlítani\" - egy koronavíruson átesett férfi beszámolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8174cb90-3181-4de0-ac4e-44b60deec79a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Ezúttal a biológia a tantárgy, otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni a növényekről. Mármint úgy általánosságban.","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200330_Duma_Aktual_online_oktatas_Hadhaz_Laszlo_a_novenyekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8174cb90-3181-4de0-ac4e-44b60deec79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0b5c33-0a58-4841-968c-5216a98287a3","keywords":null,"link":"/360/20200330_Duma_Aktual_online_oktatas_Hadhaz_Laszlo_a_novenyekrol","timestamp":"2020. március. 30. 19:30","title":"Duma Aktuál távoktatás: A növények talajjal táplalkoznak, és van, amelyik télen csúnya ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül a koronavírus elleni küzdelemre adja a pénzt, a szülővárosa lakói iránti szolidaritás jegyében. ","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül a koronavírus elleni küzdelemre adja a pénzt, a szülővárosa lakói iránti...","id":"20200330_Egymillio_eurot_adnak_Budapestnek_a_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_a_virus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584ecdd2-99aa-4ccb-9cd7-ce9a31aacf9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Egymillio_eurot_adnak_Budapestnek_a_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_a_virus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. március. 30. 10:35","title":"Egymillió eurót adományoz Budapestnek Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922a046-8761-4110-9692-0ca8dd44f3af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus járvány miatt küldték haza a rabokat, nem várják még vissza őket a börtönbe.","shortLead":"A koronavírus járvány miatt küldték haza a rabokat, nem várják még vissza őket a börtönbe.","id":"20200330_Iranban_meghosszabbitottak_a_rabok_szabadsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4922a046-8761-4110-9692-0ca8dd44f3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521eba9f-6528-41b0-bc26-c7fd757e66e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Iranban_meghosszabbitottak_a_rabok_szabadsagat","timestamp":"2020. március. 30. 06:16","title":"Iránban meghosszabbították a rabok szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]