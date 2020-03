A kérdés az, hogy aki felépült, elkaphatja-e újra a betegséget. Hamarosan ezt is tesztelik Magyarországon. Kedden is tájékoztatott az Operatív Törzs.

Keddre 45-tel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, már 492 ember koronavírusos Magyarországon. Az elhunytak száma 16, meghalt egy több krónikus betegséggel küzdő 59 éves beteg.

A koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal közölte azt is, a jövőben megosztják az elhunytak korát, nemét és krónikus betegségeiket is. A beazonosított fertőzöttekről pedig megyei adatokat hoznak nyilvánosságra.

Müller Cecília azzal kezdte a keddi tájékoztatót, hogy ismertette az általunk is fent leírt számokat. Majd ő is elmondta, hogy bővül az adatközlés a jövőben. Az elhunytakkal kapcsolatban elmondta, minden esetben voltak alapbetegségek is, legtöbbször szív- és érrendszeri betegségek voltak, de előfordul daganatos megbetegedés is.

Az életkorunktól függetlenül figyeljünk az alapbetegségeinkre és még inkább vigyázzunk magunkra – mondta a tisztifőorvos.

A fertőzöttek száma sokkal több lehet, mint azt igazolják, mondta el újra, csak becslések lehetnek erre nézve. De még mindig a csoportos megbetegedések időszakában vagyunk. Várható, hogy a laborvizsgálatok száma is növekedni fog a jövőben.

Majd újra praktikus tanácsok következtek:

először is, megköszönte mindenkinek a segítséget, hiszen “mindenki segít”, az egészségügyi dolgozókon túl azok is, akik betartják a kért intézkedéseket,

külön megköszönte azoknak az otthonmaradást, akik művészek és a szabadsághoz szoktak, illetve az életerős sportolóknak,

látja, hallja a dalokat, elmondta, “a magyar ember dalol, örömében, bánatában, feszült helyzetében”,

de ezt a feszült helyzetet ne alkohollal vagy cigarettával, gyógyszerrel oldjuk

a megfelelő forrásokból tájékozódjunk, hívta fel a figyelmet,

a gyerekekkel pedig beszéljünk, tanítsuk őket.

Kiss Róbert alezredes is megtartotta tájékoztatóját. Kiderült, hogy a Waberer’s felajánlotta a segítéségét a törzsnek, így

82 kórházba szállították már ki a Kínából érkezett védőfelszereléseket.

A veszélyhelyzettel kapcsolatban több mint száz büntetőeljárás indult eddig, huszonhat rémhírterjesztés miatt, tizenkilenc közveszéllyel fenyegetés miatt. Majdnem harminc csalás miatt, és közel húsz járványügyi szabálysértés miatt.

A kijárási korlátozások hatályba lépése óta közel ezer rendőri intézkedés volt, nyolcszázhúsz esetben figyelmeztetéssel zárultak ezek, kilencven fő ellen szabálysértési eljárás indult, tizenhárom ember estében pedig helyszíni bírságot szabtak ki.

Kérdések

A békési megyei lap a közelgő húsvétról és a piacokon vásárolt élelmiszerekről kérdezett. Müller Cecília szerint ugyanúgy kell eljárni, mint mindig. Felhasználás előtt a tojást mossuk meg. Hipós vízben öblögessük, majd megint öblítsük, végül hagyjuk száradni. Nyersen pedig most ne együnk tojást. “Ez nem a bifsztek ideje.” A sonkát is alaposan főzzük meg.

A textilből készült maszk, ha a viselőjének biztonságérzetet ad, jó lehet, de használat után mossuk (legalább 60 fokon), a szájunkhoz, arcunkhoz pedig ne nyúlkáljunk. Az M1 megint a maszkokról kérdezett. A Nemzeti Népegészségügyi Központ követi a WHO ajánlásait. Akinek ez biztonságérzetet ad, hordja. Nem szükséges a WHO szerint sem, de nem is ellenzik ennek viselését. Aki azonban viseli, helyesen tegye.

Hogyan vannak a nagymágocsi idősotthon lakói, akik kórházba kerültek? A törvények ennek megválaszolását nem teszik lehetőségét, de a törzs megtette a szükséges lépéseket.

Mi a helyzet a nyaralókkal? Menjenek ide, ne menjenek? Ez a zalai hírlap kérdése. Müller szerint a kijárási korlátozás erre választ ad. “Ha valaki a nyaralóját választotta, onnan van kijárási korlátozás, helyez változtatni nem célszerű.”

A polgármestereket értesítik, ha falujában, városában megbetegedés, karantén van? “Ha hiteles tájékoztatást szeretne valaki, nézze a törzs tájékoztatását” – volt a rendőri válasz.

A hajdúsági kórházak fel vannak készülve a tömeges megbetegedések időszakára? Kérdezte a helyi lap. “Minden kórház folyamatosan készül” – mondta a tisztifőorvos. A kapacitásokat egészen addig bővítik, amíg arra szükség van.

Hány magyar rekedt külföldön? Eddig 5500 főt szállítottak haza, a napokban több mint 250 ember jön Amerikából, de jönnek Szlovákiából is. Tirolból pedig már meg is érkeztek többen is.

A vásárlási idősávokról is érkezett kérdés. Igazoltathat egy biztonsági őr? Kiss Róbert alezredes először azt kérte, az emberek legyenek együttműkdőek, a korlátozás betartása pedig az üzlet feladata.

Hol töltheti le az a karantént, aki külföldről hazatérve nem mehet haza? Ebben az esetben a törzs biztosít kijelölt tartózkodási helyet.

Bármikor, a közeljövőben jöhet a tömeges megbetegedések időszaka – tudtuk meg újra.

Több fiatal (kiskorú és gyermek) is fertőzött, vannak “egészen pici életkorúak is, sajnos, egy-kettő.” Az ő egészségi állapotuk is széles skálán mozog, van, aki segítségre szorul az oxigénellátásban (de nincs lélegeztetőgépen), de van gyakorlatilag tünetmentes is.

Ki kérheti, hogy egy gyanús embert teszteljenek? Ezt az eljárásrend szabályozza. Jelenleg, ha gyanú merül fel, a magát fertőzöttnek gondoló értesíti a háziorvost, ő dönt a tesztelésről, ha úgy ítéli meg. Kórházi kezelésre pedig csak akkor van szükség, ha azt a tünetek és a beteg állapota indokolja.

Mi történik, ha betelnek a rendelkezésre álló kórházi helyek? Erre nem vészforgatókönyv készül, minden intézménynek van egészségügyi válsághelyzet terve, ez alapján járnak el. A járvány miatt extra felülvizsgálatot rendeltek el ebben a tervben, ill. vannak már kormányzati intézkedések is.

Az edzőtermek nyitva vannak még mindig. Tervezik ezek bezárását? Müller szerint mindenhol el lehet kapni a vírust, nem kell ehhez edzőterem, de igaz, a zárt tér fokozottabb kockázat. Aki ilyen termekben megy, viselkedjen úgy, mintha fodrászhoz menne. Mármint abból a szempontból, hogy ott is időre megyünk. A higiéniára pedig fokozottan figyeljünk testedzés során.

Miért kérdeznek rá a Szent Imre kórházban az előszűrő lapon arra, hogy állt-e sebészeti beavatkozás alatt a páciens az elmúlt két hétben? Müller szerint ez helyes, a feltérképezéshez kell.

A Covid-19-ből már kigyógyult pácienseken végeztek-e olyan szerológiai vizsgálatokat, amelyből kiderül, hogy elkaphatják-e ismét a betegséget, vagy immunissá váltak rá. Ha még végeztek, akkor nem, mikor kerül erre sor? Ha igen, akkor mik a tapasztalatok? Illetve aki gyógyult, fertőz-e még? Ha igen, hány napig? Elkezdődik a kutatás ebben a kérdésben is, mondta Müller lapunk kérdésére. Az NNK-ban és a Dél-pesti Centrumkórházban a napokban indul kutatás erre vonatkozóan.

A tájékoztató előtt az alábbi kérdéseket küldtük el a törzsnek:

Hétfőn Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a mentők után, ha létszámhiánnyal fognak küzdeni, rendőrök érkeznek majd házhoz mintavételre. Kérdezem, a rendőrök megkapták-e az ehhez szükséges orvosszakmai felkészítést?

Orbán Viktor a parlamentben azt mondta, arra kér mindenkit, viseljen maszkot, de nem tudja garantálni, hogy mindenkinek jut. Müller Cecília pedig korábban azt mondta, az egészséges ember ne hordjon maszkot. Mi az álláspontja most az Operatív Törzsnek?

A Covid-19-ből már kigyógyult pácienseken végeztek-e olyan szerológiai vizsgálatokat, amelyből kiderül, hogy elkaphatják-e ismét a betegséget, vagy immunissá váltak rá. Ha még végeztek, akkor nem, mikor kerül erre sor? Ha igen, akkor mik a tapasztalatok? Illetve aki gyógyult, fertőz-e még? Ha igen, hány napig?

Nagymágocs után egy érdi idősek otthonában is élt igazoltan koronavírusos beteg. Hogyan kerülhetett be a vírus úgy, ha ezekben az intézményekben látogatási tilalom lépett életbe?

Van-e arra prognózisa a törzsnek, hogy a járványgörbe csúcspontján hány ember szorulhat lélegeztetőgépes ellátásra?

A keddi járványügyi percről percre hírfolyamunkat IDE KATTINTVA éri el. Már közel nyolcszázezer ember fertőzött világszerte.