[{"available":true,"c_guid":"2ebbb198-61f1-4e36-89bf-0a7c3b12ab07","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bátorfi Béla érdekeltsége alvó cég volt, most a jelek szerint felébred, de totálisan más szerepben.","shortLead":"Bátorfi Béla érdekeltsége alvó cég volt, most a jelek szerint felébred, de totálisan más szerepben.","id":"202013_allergia_kozpontok_halozat_a_kormanyfo_fogorvosa_kiszallt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebbb198-61f1-4e36-89bf-0a7c3b12ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff09e32c-36f0-4250-84b5-0339d149a1d3","keywords":null,"link":"/360/202013_allergia_kozpontok_halozat_a_kormanyfo_fogorvosa_kiszallt","timestamp":"2020. március. 30. 14:00","title":"Bisztró lesz Orbán Viktor fogorvosának kutatócégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"\"A továbbéléshez egy kis szerencse is kell.\" Ezt mondta a hvg.hu-nak egy 82 éves nagykőrösi háziorvos, aki a világjárvány kitörése ellenére is mindennap rendel – igaz, beteget nem fogad, telefonon ad segítséget a rendelőből. Az államtól eddig mindössze egyetlen doboz sima maszkot kapott, azért is Ceglédig kellett menni. Komolyabb védőruha csak a bejáratban ülő nővéreknek jutott, azt is a polgármester szerezte. Az orvosok saját fehér köpenyükben kénytelenek állni a sarat. ","shortLead":"\"A továbbéléshez egy kis szerencse is kell.\" Ezt mondta a hvg.hu-nak egy 82 éves nagykőrösi háziorvos, aki...","id":"20200331_A_tovabbeleshez_egy_kis_szerencse_is_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49ea7da-ae98-4c3f-839d-e8aef8880dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_A_tovabbeleshez_egy_kis_szerencse_is_kell","timestamp":"2020. március. 31. 06:30","title":"\"A védőfelszerelésünk a saját fehér köpeny\" – egy kisvárosi háziorvos koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár továbbra is otthonról dolgozik.","shortLead":"A kancellár továbbra is otthonról dolgozik.","id":"20200330_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6b0e06-dc3f-4c47-ac6a-389c21248a15","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 30. 21:30","title":"Angela Merkel harmadik koronavírus-tesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782886bb-7ff3-4ca9-9af1-ac4648a8bc15","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig csak a felső tagozatosoknak szóló műsorok mentek. ","shortLead":"Eddig csak a felső tagozatosoknak szóló műsorok mentek. ","id":"20200329_Alsosoknak_is_lesz_musor_a_suliteven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782886bb-7ff3-4ca9-9af1-ac4648a8bc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae789b5-369d-4e7a-a9cd-df032a389775","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Alsosoknak_is_lesz_musor_a_suliteven","timestamp":"2020. március. 29. 17:54","title":"Alsósoknak is lesz műsor a sulitévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet a tömeges home office átállás miatt. Ezekben a hetekben, napokban adaptálódik az új helyzethez az emberiség egy igencsak meghatározó része.



","shortLead":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet...","id":"20200329_A_fonok_a_haloban_az_ugyfel_a_nappaliban_az_osztalyfonok_a_gyerekszobaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdaa26c-aac9-41d4-8f3e-2817e07e5980","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200329_A_fonok_a_haloban_az_ugyfel_a_nappaliban_az_osztalyfonok_a_gyerekszobaban","timestamp":"2020. március. 29. 20:15","title":"A főnök a hálóban, az ügyfél a nappaliban, az osztályfőnök a gyerekszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826149b2-2efd-4c6e-b81c-0dc07712667d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban egy vásárcsarnokot alakították át ideiglenes kórházzá, hogy mentesítsék a fővárosi intézményeket. ","shortLead":"Spanyolországban egy vásárcsarnokot alakították át ideiglenes kórházzá, hogy mentesítsék a fővárosi intézményeket. ","id":"20200331_Sokkolo_video_keszult_a_madridi_vasarcsarnokban_felallitott_tabori_korhazrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826149b2-2efd-4c6e-b81c-0dc07712667d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccaeede-a810-413c-b721-1e22ad610ffa","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Sokkolo_video_keszult_a_madridi_vasarcsarnokban_felallitott_tabori_korhazrol","timestamp":"2020. március. 31. 10:43","title":"\"Ez egy katasztrófa\" - videó készült a madridi tábori kórházról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvennék a betegek a helyiek elől a járvány elleni harcban szükséges forrásokat – mondta a floridai kormányzó, amikor megtiltotta, hogy egy holland üdülőhajó kikössön.","shortLead":"Elvennék a betegek a helyiek elől a járvány elleni harcban szükséges forrásokat – mondta a floridai kormányzó, amikor...","id":"20200331_hajo_florida_usa_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082f826e-ec68-4652-b2b2-0f9afc194a31","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_hajo_florida_usa_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:19","title":"Koronavírusos betegekkel és halottakkal a fedélzetén vesztegel egy hajó az amerikai partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]