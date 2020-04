Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten érkeznek meg a maszkok az önkormányzathoz, utána fogják kézbesíteni őket.","shortLead":"A jövő héten érkeznek meg a maszkok az önkormányzathoz, utána fogják kézbesíteni őket.","id":"20200331_Minden_terezvarosi_haztartas_kap_egy_szajmaszkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0196c1e0-fd41-449a-a378-2da024a93f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Minden_terezvarosi_haztartas_kap_egy_szajmaszkot","timestamp":"2020. március. 31. 15:01","title":"Minden terézvárosi háztartás kap egy szájmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legforgalmasabb vonalakon azért sűrűbben követik egymást a járatok. \r

","shortLead":"A legforgalmasabb vonalakon azért sűrűbben követik egymást a járatok. \r

","id":"20200401_koronavirus_jarvany_budapesti_kozlekedesi_kozpont_tomegkozlekedes_szombati_menetrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f3295-e3ac-4632-b78f-156f0634f1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_koronavirus_jarvany_budapesti_kozlekedesi_kozpont_tomegkozlekedes_szombati_menetrend","timestamp":"2020. április. 01. 07:49","title":"Mától minden nap szombat a fővárosi tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"\"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi\", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta illiberalizmusról, keresztény szabadságról beszél, az emberi jogokról pedig sajátos nézeteket vall. A HVG-nek 1989 augusztusában adott interjúja legendás történelmi forrássá vált, a Fidesz megalakulásának 32. évfordulója és a felhatalmazási törvény elfogadása alkalmából jelentetjük meg ismét. ","shortLead":"\"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi\", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta...","id":"20200330_HVG_Orbanportre_19890826","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d2cd0-9ad8-469a-b372-d4965148bb49","keywords":null,"link":"/360/20200330_HVG_Orbanportre_19890826","timestamp":"2020. március. 30. 18:05","title":"Emlékeznek arra, amikor Orbán azt mondta, hogy a Fidesz semmiképp sem lesz párt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","id":"20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56278a35-8eb9-458a-af0d-ed48e64c91aa","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 12:53","title":"Koronavírusos Kapás Boglárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573f4c76-c7a3-4eb1-9498-ea94af338d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 30. 12:36","title":"Ismét 800 fölött az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","id":"20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450d83b-ff0c-4616-bc73-6c9c0b50d2a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","timestamp":"2020. március. 31. 13:26","title":"250 millió dollárral segíti a szállásadókat az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e54d860-eca7-420b-850b-529d7747ef44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Bár most mindannyian legalább másfél méterre vagyunk egymástól” – írta a kormányfő.","shortLead":"“Bár most mindannyian legalább másfél méterre vagyunk egymástól” – írta a kormányfő.","id":"20200330_orban_viktor_fidesz_32","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e54d860-eca7-420b-850b-529d7747ef44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2433e794-9b9c-4a6f-8fed-b56e531e7278","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_orban_viktor_fidesz_32","timestamp":"2020. március. 30. 17:41","title":"Orbán a járvány idején sem felejtette el, hogy ma 32 éves a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de0c0cc-e90a-4356-b184-b11476744dc7","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A közelgő húsvétra való készülődést sok tekintetben átírta a koronavírus, még a csokinyusziknak is szájmaszk készül.","shortLead":"A közelgő húsvétra való készülődést sok tekintetben átírta a koronavírus, még a csokinyusziknak is szájmaszk készül.","id":"20200330_Mar_a_husveti_nyulak_is_maszkot_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3de0c0cc-e90a-4356-b184-b11476744dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6580f9-a836-4acb-9527-cdb451c8dfdd","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Mar_a_husveti_nyulak_is_maszkot_kaptak","timestamp":"2020. március. 30. 18:40","title":"Már a húsvéti nyulak is maszkot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]