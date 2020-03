Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének...","id":"20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5f6ec-4a10-457f-b326-187ce331e4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","timestamp":"2020. március. 29. 12:07","title":"A metró és a busz is jár már Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s a csúsztatásokat és szándékos hazugságokat sokszor politikusok, illetve államok is terjesztik. ","shortLead":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s...","id":"202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2dc9f-8bde-4b6b-b46e-60f9613ceadc","keywords":null,"link":"/360/202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","timestamp":"2020. március. 29. 11:30","title":"Törökpirosítót ajánl a türkmén elnök a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány.","shortLead":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és...","id":"20200329_azsia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02137c-f7cf-4581-8f20-fcc8408ed617","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_azsia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"\"Kérdéses, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e a kijárási tilalomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új fertőzés után vasárnapra újabb 1702 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt, ezzel jelenleg 10 836 nyilvántartott fertőzött van az országban.","shortLead":"Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új...","id":"20200329_Tizezer_felett_a_belga_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31969969-556f-46cf-9582-32e9409a58e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Tizezer_felett_a_belga_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 29. 13:18","title":"Tízezer felett a belga fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra készültek: a legtöbben súlyzót és pingpongasztalt keresnek. A hirtelen megugrott forgalom mellett nagy munka kell, hogy a rendeléseket időben teljesítsék, és van, amikor a külföldről érkező áruk logisztikája okoz nehézséget.","shortLead":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra...","id":"20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c20e7da-e290-47f2-8c9c-e715b29b30b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Alig győzik a boltok tartani a lépést, annyian keresnek otthoni edzéshez felszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben igaz, hogy lehetett látni látni üres polcokat, de csak azért, mert a szokásos mennyiségek sokszorosát vették az emberek. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben igaz, hogy lehetett látni látni üres polcokat, de csak azért, mert a szokásos mennyiségek...","id":"20200329_Schanda_Tamas_allamtitkar_szerint_sokan_bespajzoltak_de_nem_lesz_aruhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965f0d59-8690-4f0e-b397-edda80d3682f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Schanda_Tamas_allamtitkar_szerint_sokan_bespajzoltak_de_nem_lesz_aruhiany","timestamp":"2020. március. 29. 20:25","title":"Az államtitkár szerint sokan bespájzoltak, de nem lesz áruhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek gyűltek össze az egyik lengyel-ukrán határátkelőnél. Az emberek órákon át várakoznak egymáshoz préselődve, hogy eljussanak az útlevélkezelésig.","shortLead":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek...","id":"20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb9dc3-685c-4621-8374-762dbccbc2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","timestamp":"2020. március. 28. 11:10","title":"Ezrek torlódtak össze egymás-hegyen hátán a lengyel-ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá. ","shortLead":"A törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá. ","id":"20200329_felhatalmazasi_torveny_online_tuntetes_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e400c2e2-a70a-4bbf-9f0d-9ff75e37e851","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_felhatalmazasi_torveny_online_tuntetes_peticio","timestamp":"2020. március. 29. 16:14","title":"Online tüntetnek a felhatalmazási törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]