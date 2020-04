Nehéz helyzetbe hozza a koronavírus a hajléktalanellátó rendszert is, a is túlzsúfolt szállókon a járvány miatt most még kevesebb a hely. A kormány úgy reagált: hamarosan bemutatják az ország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi akciótervét.

Egyre többen jelennek meg a hajléktalanellátásban olyanok, akik a járvány miatt veszítették el a munkájukat és nem tudják tovább fizetni a bérleti díjakat – számol be az RTL Híradó. Ezt tapasztalják több, hajléktalanokkal foglalkozó szervezetnél, így például a Menhely Alapítvány igazgatója, Aknai Zoltán is erról nyilatkozott. Aknai szerint ez nehéz helyzetbe hozhatja a hajléktalan ellátórendszert, mivel az egyébként is túlzsúfolt szállókon a járvány miatt most még kevesebb a hely.

Míg a kormány több gesztust is tett már a vállalatoknak a koronavírus miatti gazdasági helyzetben, a munkájukat elveszítők továbbra is csak három hónap munkanélküli segélyre számíthatnak. Ellenzéki képviselők szerint az államnak át kellene vállalni a dolgozók fizetésének egy részét, hogy így mentsék meg a munkahelyeket.

Amikor a Híradó ezzel kapcsolatban érdeklődött, az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt közölték, hogy eddig 90 milliárd foritnot költöttek a járvány miatt gazdaságvédelemre, illetve kijelentették: hamarosan bemutatják az ország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi akciótervét.