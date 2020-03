Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","shortLead":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","id":"20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb896-ba71-4621-84d3-e6c42070a7ec","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","timestamp":"2020. március. 23. 14:59","title":"Szerda estig kitarthat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ellátási zavarra nem kell számítani a húsvéti füstölt húskészítmények piacán, ám a termékek tavalyhoz képest magasabb áron kaphatók majd a Magyar Húsiparosok Szövetsége szerint.","shortLead":"Ellátási zavarra nem kell számítani a húsvéti füstölt húskészítmények piacán, ám a termékek tavalyhoz képest magasabb...","id":"20200325_husvet_sonka_fustolt_huskeszitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ff4b66-7370-4cf7-bd6c-18e4827002ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_husvet_sonka_fustolt_huskeszitmeny","timestamp":"2020. március. 25. 06:18","title":"Drágábbak lesznek a húsvéti húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem a felére csökkent a természetes fogyás 2019 januárjához képest.","shortLead":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem...","id":"20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f216b2-4338-4fcd-ab8c-0d3d2eb2dead","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2020. március. 24. 09:29","title":"Nagyot nőtt a születések száma, egy hónap alatt 3500 fő volt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A parlamenti képviselők és a miniszterek bérét is megvágják.","shortLead":"A parlamenti képviselők és a miniszterek bérét is megvágják.","id":"20200324_Szloveniaban_30_szazalekkal_csokkentik_a_tisztsegviselok_fizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a601a2f-9d86-4a9b-a3be-846bfd854f84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Szloveniaban_30_szazalekkal_csokkentik_a_tisztsegviselok_fizeteset","timestamp":"2020. március. 24. 19:54","title":"Szlovéniában 30 százalékkal csökkentik a tisztségviselők fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A heves tiltakozások ellenére váratlanul, sőt a tervezettnél hamarabb megjelent hétfőn az Egyesült Államokban az örökbefogadott lánya zaklatásával vádolt Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész, Woody Allen önéletrajzi könyve.\r

","shortLead":"A heves tiltakozások ellenére váratlanul, sőt a tervezettnél hamarabb megjelent hétfőn az Egyesült Államokban...","id":"20200324_Hiaba_a_botrany_megjelent_Woody_Allen_oneletrajza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4057da83-f0dd-4523-85f8-d2197e127f73","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Hiaba_a_botrany_megjelent_Woody_Allen_oneletrajza","timestamp":"2020. március. 24. 08:50","title":"Hiába a botrány, megjelent Woody Allen önéletrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d2dcb-90ef-47a9-99ce-1a65f18b0ac7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha teljesen elolvadna, világszerte 1,5 méterrel emelné a tengerszintet. ","shortLead":"Ha teljesen elolvadna, világszerte 1,5 méterrel emelné a tengerszintet. ","id":"20200324_Mintegy_ot_kilometert_huzodott_vissza_a_Denmangleccser_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827d2dcb-90ef-47a9-99ce-1a65f18b0ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d554753-5d5b-4849-9b42-ef5f2641d373","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_Mintegy_ot_kilometert_huzodott_vissza_a_Denmangleccser_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2020. március. 24. 21:55","title":"Mintegy öt kilométert húzódott vissza a Denman-gleccser a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 240-en haltak meg. A szakemberek a karantén idejének meghosszabbítását várják.","shortLead":"Egy nap alatt 240-en haltak meg. A szakemberek a karantén idejének meghosszabbítását várják.","id":"20200324_Franciaorszagban_mar_1100_halalos_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876ae402-5ffc-4ca2-badd-5a51c32d1c45","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Franciaorszagban_mar_1100_halalos_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. március. 24. 21:44","title":"Franciaországban már 1100 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harmincezer vállalkozás likviditási tartalékát vizsgálták meg, ez alapján a kisvállalkozások lehetnek a legnagyobb veszélyben.","shortLead":"Harmincezer vállalkozás likviditási tartalékát vizsgálták meg, ez alapján a kisvállalkozások lehetnek a legnagyobb...","id":"20200324_koronavirus_tartalek_ceg_vallalkozas_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e8acb-71d3-46a5-a617-21584a4835fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_koronavirus_tartalek_ceg_vallalkozas_fizetes","timestamp":"2020. március. 24. 12:14","title":"Egy hónapra van tartaléka a cégek negyedének, hogy kifizesse a béreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]